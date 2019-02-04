الأولى

أكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك المحلية تتبع إجراءات عمل صارمة توافق أفضل الممارسات العالمية، التزاماً منها بتعليمات ورقابة البنك المركزي المشددة في هذا الشأن.

وأوضح الاتحاد في بيان أمس رداً على ما تم تداوله في الصحف المحلية حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك، أن البنوك تتعامل وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون ومن ثم تقوم بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى وحدة التحريات المالية ، مؤكداً أن النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة استنادًا إلى القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (طالع ص 09 و11)

من جانبه ، أطلق محافظ البنك المركزي

د. محمد الهاشل ، أمس، نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية. وأوضح أن النظام يتيح للجهات الحكومية إمكانية إجراء عمليات التحويل وسداد المدفوعات الحكومية إلكترونياً من حساباتها لدى بنك الكويت المركزي خلال دقائق معدودة بالكفاءة والدقة الكاملة وفي بيئة آمنة بدلاً من الإجراءات الحالية التي تستغرق عدة أيام.

كما يوفر النظام للجهات الحكومية مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تتضمن الاطلاع على أرصدة الحسابات وسداد المدفوعات والتحويل بين الحسابات لدى بنك الكويت المركزي وكذلك التحويل إلى الحسابات الأخرى لدى البنوك داخل الكويت وخارجها، كما يمكن من خلال النظام طباعة كشوف الحسابات والإشعارات المصرفية وتقارير العمليات التشغيلية.