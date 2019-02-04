الأولى

أكد مدير عام الادارة العامة للجمارك جمال الجلاوي، ان الجمارك تهتم بوضع جميع الضمانات التي من شأنها وقاية الاعمال والاجراءات الجمركية من اي تجاوز قد يصدر من احد منتسبيها مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين الجمارك ووزارة الداخلية وبجميع قطاعاتها لما فيه المصلحة العامة. واوضح الجلاوي في تصريح صحافي امس حول ما أثير في وسائل الاعلام عن تورط موظفين في قضايا وتجاوزات قانونية أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي وجرى تحديد مهام عملها في اجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات وملفات التحقيقات وفق القواعد والنظم المعمول بها. واكد أن ما سوف تنتهي اليه اللجنة سوف يتم الاعلان عنه من نهج الشفافية التي تنتهجها الجمارك، وان هذا الامر من منطلق حرص الادارة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وأحكام الرقابة الادارية والقانونية على الموظفين في الادارة. ونوه الى أن لجنة التحقيق وضعت عدة توصيات مبدئية من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت اتهامه بتقاعس بالتحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي او غيرها، مؤكداً ثقته في رجال الجمارك، مشيراً الى أن تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كل منتسبي الجمارك الشرفاء والذين يواصلون الليل بالنهار لأداء مهام عملهم على اكمل وجه وبجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشدداً أن الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض اولاً فأولاً أي عنصر سيء بينها ولا يمكن ان تسمح بوجوده.

وقال الجلاوي إن عدد الموظفين في الجمارك يبلغ نحو 5000 موظف وموظفة، وأن المؤسسة الجمركية الوطنية تقوم بين الحين والآخر باحالة اي من العناصر التي يتم الاشتباه بها أو تورطها باي عمل يشكل جريمة ادارية أو جنائية واحالتها الى الجهات القانونية، مشدداً على ضرورة التفريق بين القضايا الجمركية المرتبطة بالعمل والقضايا الشخصية التي ترتكب خارج العمل لأنه غير صحيح الخلط بينهما، لافتاً الى أن الموظفين الذين على ذمة قضايا يتم التعامل مع حالاتهم وفق الأنظمة المتبعة وقوانين الخدمة المدنية الى أن يتم صدور حكم بات ونهائي.