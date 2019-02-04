loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والمطاوعة وناصر الصباح وكياسغار

الأمير يجري مباحثات مع تميم بن حمد اليوم


يصل إلى البلاد اليوم الاثنين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
الى ذلك استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيسة البرلمان في مملكة الدانمارك بيا كياسغار والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.
كذلك استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
واستقبل أمير البلاد أمس بقصر بيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.
واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة