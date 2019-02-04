وطن النهار

يصل إلى البلاد اليوم الاثنين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد الرسمي المرافق لسموه في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

الى ذلك استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيسة البرلمان في مملكة الدانمارك بيا كياسغار والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

كذلك استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل أمير البلاد أمس بقصر بيان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

