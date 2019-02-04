وطن النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه كذلك بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد أيضاً بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة.

كذلك استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.

واستقبل سموه أيضاً بقصر بيان صباح أمس على حدة كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح.

