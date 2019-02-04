وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان أمس رئيس البرلمان في مملكة الدانمارك الصديقة بيا كياسغارد والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب صفاء الهاشم ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد وسفير الكويت لدى مملكة السويد المحال لدى الدانمارك نبيل راشد الدخيل. واستقبل سموه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد الخالد.

