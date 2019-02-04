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أصدر قراراً بندب العتيبي رئيساً لقسم الجلدية في مستشفى الجهراء

باسل الصباح: نقاط للطوارئ الطبية خلال عطلة الأعياد

شايع النبهان
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الإثنين 04 فبراير 2019

اصدر وزير الصحة د. باسل الصباح  قراراً بندب د.محمد فيحان العتيبي رئيسا لـقسم الامراض الجلدية بمستشفى الجهراء. ومن جانب اخر اعلن الوزير الصباح عن بدء الاحتفالات بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير بدءا من مبنى الوزارة  خلال رفع علم البلاد، متوجها التهنئة إلى صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين مستذكرا يوم 29 يناير الذي تولى فيه صاحب السمو مقاليد الإمارة، مباركا للشعب الكويتي هذه الاحتفالات. 
وقال الصباح إن الوزارة تعمل على كثير من الأنشطة التي لها علاقة بالصحة مثل اقامة أنشطة رياضية وإقامة الماراثون السنوي بهذه المناسبات، بالاضافة الى الأنشطة التوعوية.  
واكد ان الوزارة تعمل على اكمل وجه خلال عطلة الأعياد الوطنيه عبر توفير نقاط ثابتة ممثلة بالطوارئ الطبية، فضلاً عن عمل اطباء الحوادث في جميع المستشفيات على مدار الساعة.


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