وطن النهار

أعلن وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بجنيف وافق على منح جائزة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمجالي الرعاية الصحية للمسنين وتعزيز الصحة لفريق بمعهد البحوث بمستشفى (لاباز) بإسبانيا.

وأوضح الوزير أن موافقة المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على منح الجائزة للفريق جاء في اجتماعه بالدورة رقم (144) بجنيف مشيرا إلى أن الفريق الفائز معني بالشيخوخة والهشاشة لدى المسنين.

وبين أن الفريق الفائز تأسس عام 2006 وهو متعدد التخصصات ويضم 20 باحثا ويقوم بإجراء دراسات بشأن الأمراض المزمنة التي تصيب المسنين ومن أبرزها الدراسة السريرية لكسر مفصل الورك لدى كبار السن.

وأعرب عن خالص امتنانه وعرفانه للرعاية السامية التي يقدمها سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه للمشاريع والمبادرات الصحية على المستوى الدولي والتي تمثل جائزة سموه تحت مظلة منظمة الصحة العالمية بجنيف احد أمثلتها الحية.

ودعا باسل الصباح الله أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.

وتقدم بالشكر للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم على الجهد المبذول من جانب أمانة المنظمة لتسهيل أعمال لجنة الجائزة التي تمنح للمرة الثالثة.

وهنأ فريق الباحثين بمعهد البحوث التابع لمستشفى لاباز في مدينة مدريد بإسبانيا متمنيا لهم تحقيق المزيد من الإنجازات للمضي قدما نحو بلوغ الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030 ذات الصلة بالشيخوخة الصحية وفاء وعرفانا بما قدمه كبار السن من مساهمات لتحقيق التنمية.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة للفريق الفائز بها هذا العام في الاحتفال الذي سيقام في مدينة جنيف على هامش أعمال جمعية الصحة العالمية رقم (72) في مايو المقبل.

