وطن النهار

نفت وزارة الصحة أول من أمس السبت صحة ما أثير حول ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في البلاد مبينة أنها «ثابتة» بيد أن «عدد المصابين يزداد مع الزيادة في عدد السكان».

وقالت (الصحة) في بيان توضيحي إن ما أثير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا حول هذا الموضوع «غير دقيق ولا يستند إلى مراجع علمية» داعية إلى «تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات تجنبا لإثارة الهلع والخوف بين أفراد المجتمع».

وأوضحت أنها تبذل قصارى جهدها للتوعية بأهمية الخضوع للكشف المبكر عن هذا المرض بغية المساهمة في ارتفاع نسب الشفاء منه لا سيما إن كانت الإصابة في مراحلها الأولى.

وأفادت بأن اكتشاف الإصابة بهذا المرض «المزمن» مبكرا تسهم في بلوغ معدلات الشفاء منه بنحو 90 في المئة وذلك في ضوء التطورات العلمية في مجال العلاج. وأضافت أن حالات الإصابة التي كانت تعتبر مستعصية باتت قابلة للشفاء نظرا إلى تطور تقنيات الكشف المبكر والتشخيص فضلا عن أن العلاجات المخصصة أصبحت أكثر فاعلية ونتائجها مضمونة. وفيما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا عن فصل التيار الكهربائي عن مركز الكويت لمكافحة السرطان أفادت (الصحة) بأن العملية التي تمت بالتنسيق مع إدارة المركز جاءت ضمن خطة الصيانة الجذرية الهادفة إلى تجديد المولدات الكهربائية ورفع سعتها لتغطية الأحمال المطلوبة.

وأوضحت أنها قامت بتأمين التغذية لجميع الأحمال الكهربائية الهامة والضرورية بالمركز عن طريق مولدات طوارئ. وأفادت بأنه «تم تنفيذ الأعمال بحسب الخطة الموضوعة وبالتعاون بين جميع الأطراف المعنية ممثلة في الإدارة الهندسية بالوزارة وطوارئ الشويخ التابعة لوزارة الكهرباء والماء ومكتب الشؤون الهندسية ومقاول التشغيل والصيانة والمقاول الرئيس للمشروع). وأشارت إلى حرصها على سير العمل في المركز بشكل طبيعي لتقديم الخدمات للمراجعين على الوجه الأكمل.

من جانب آخر أظهرت آخر إحصائية رسمية في الكويت (2015) أن معدل إصابة الكويتيين من الذكور بالمرض هي 183 لكل 100 ألف كويتي مقابل 161 من الإناث الكويتيات.

ووفق الإحصائية الشاملة لحالات الإصابة ذاتها فإن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بين الكويتيين بالمرض خلال عام 2015 (ذكورا واناثا) بلغ 2680 إصابة في حين بلغ معدل الإصابة بين الوافدين 114 لكل 100 ألف وافد. وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف اليوم الاثنين قال نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح لـ (كونا) أمس الأحد إن السرطان أحد الأمراض المزمنة التي اهتم بها العالم أجمع ففي عام 2010 تداعى رؤساء وأصحاب القرار من كل دول العالم في مؤتمر لمكافحة الأمراض المزمنة وكانت الكويت من بين الوفود المشاركة ممثلة برئيس مجلس الوزراء. وأضاف الصالح أن الكويت منذ ذلك الاجتماع تهتم ببرنامج مكافحة الأمراض المزمنة وأنشأت لجنة خاصة عليا هي اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية برئاسة وزير الصحة وعنيت الحملة بالتوعية والكشف المبكر عن المرض.

وأوضح أن اللجنة حققت إنجازات مهمة منها تدريب 100 ألف طالبة من طالبات المرحلة النهائية بالثانوية على الفحص الذاتي وأهمية الكشف المبكر وتدريب 938 طبيب أسنان وتدريب 887 طبيب رعاية أولية وتدريب 1497 ممرضة.

ولفت إلى عقد حملة (كان) مئات من المحاضرات وعشرات من المعارض والمؤتمرات وورش العمل وطباعة مئات آلاف الكتيبات التوعوية ونشر الكثير من الإعلانات والأفلام الوثائقية والأفلام التوعوية والتواصل مع المؤسسات والمنظمات الأهلية داخل الكويت وخارجها من أجل تحقيق أكبر عائد لبرامج التوعية والكشف المبكر.

ونوه بإنشاء الوزارة برامج التقصي ومنها برنامج المسح الوطني للثدي وإجراء مسح لسرطان القولون والمستقيم كما فتحت مراكز الرعاية الأولية لعمل المسوحات وتحاليل لسرطانات قابلة للكشف المبكر كسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا التي تعد إنجازا ذا مردود عال لتحقيق نسب شفاء مرتفعة وكذلك التقليل من كلفة العلاج .

وأشار الصالح إلى أن خبراء في مجال الأورام السرطانية عملوا ضمن اللجنة ووضعوا خطة وطنية لمكافحة السرطان تم اعتمادها من اللجنة العليا وتنص من بين أمور أخرى على أن تهتم الكويت بدعم سجل السرطان والتوعية والكشف المبكر إضافة إلى التشخيص والمعالجات والتقصي والرعاية التلطيفية ومكافحة الألم.

وقال إن سجل السرطان في الكويت يرتكز على قاعدة بيانات وطنية كاملة ويصدر عنها تقرير سنوي حول كل أنواع السرطان وأعدادها ونسبها كذلك طرق علاجها المختلفة كما ضم أخيرا البقاء على الحياة كعنصر إضافي للاحصاء. ولفت إلى اهتمام الكويت بالتوعية سواء على مستوى وزارة الصحة أو القطاع الأهلي معربا عن التقدير في الوقت ذاته برعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) وهي الذراع الإعلامية للجمعية الكويتية لمكافحة السرطان.

وأكد الصالح أن مكافحة السرطان بالكويت أخذت بعدا جديدا وتطورت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في مجال الوقاية والتوعية والعلاج وصولا إلى تحقيق أفضل فرص لمرضى السرطان داخل الكويت.

من جانبها قالت مديرة مركز الكويت لمكافحة السرطان الدكتورة خلود العلي في تصريح مماثل لـ (كونا) إن السرطان يعد ثاني مسبب للوفاة بعد أمراض القلب إذ يشكل عبئا اقتصاديا عالميا.

