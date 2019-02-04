وطن النهار

تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية أ. د. عادل الحنيان، نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت بالتعاون مع مركز الرعاية التلطيفية فعالية بعنوان «أهمية الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان»، يحاضر فيها استشاري طب تلطيفي ورئيس رابطة الطب التلطيفي د. أمينة الأنصاري واستشاري أمراض الباطنية وأمراض الاورام والسرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.أنور النوري.

وشكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للعلوم الطبية بجامعة الكويت د. عادل الحنيان استشاري طب تلطيفي ورئيس رابطة الطب التلطيفي د.أمينة الأنصاري واستشاري أمراض الباطنية وأمراض الأورام والسرطان في مركز الكويت لمكافحة السرطان د.أنور النوري علي هذه المبادرة التي تخدم الأطباء والمرضى والمراجعين، لافتا إلى أن الفعالية تضمنت ندوة ومعرضاً شارك فيه كل من كلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الطب المساعد ورابطة الطب التلطيفي الكويتية وبيت عبدالله، وذلك للتعريف بالرعاية التلطيفية وتشجيع المرضى للاستفادة من خدمات الرعاية التلطيفية.

وبدورها ذكرت استشاري طب تلطيفي ورئيس رابطة الطب التلطيفي د.أمينة الأنصاري أن هذه الفعالية جاءت للتوعية بأهمية الرعاية التلطيفية ومفهوم الرعاية التلطيفية للتخفيف من معاناة المريض وأسرته ومساعدتهم علي تقبل المرض والتعايش معه وكذلك تحسين جودة حياة المريض والاستمتاع فيها إلى آخر لحظة بحياته، موضحه المقصود بالطب التلطيفي على أنه تخصص دقيق من تخصصات الطب المعترف فيها عالمياً منذ 2006 للعناية بالأمراض المتقدمة المهددة بالحياة عن طريق فريقا من المتخصصين الأطباء وذلك لعلاج جوانب معاناة المريض النفسية والجسدية والاجتماعية والروحية.

وأوضحت دور فريق الطب التلطيفي بأنه متخصص في علاج أعراض الأمراض المزمنة المستعصية، مشيرة إلى الأعراض التي يتم معالجتها وقبولها من قبل مركز الرعاية التلطيفية، مبينة الحالات المرضية التي تستحق العلاج التلطيفي منها أمراض الفشل الكلوي المزمن في مراحل متقدمة والأمراض الصدرية والقلبية المزمنة في مراحله المتقدمة وأمراض السرطان الذي لا يرجى شفاءه في العادة والعديد من الأمراض المزمنة.

