وطن النهار

أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية التي اقامتها لجنة البيئة بجمعية المهندسين قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بوقف زراعة أشجار الكوناكاربس في البلاد بعدم استخدام هذه الأشجار في المناطق الصحراوية لحاجتها لكميات كبيرة من مياه الري مع البدء بعمليات تشجير وتوفير مزروعات بديلة لهذه الأشجار.

وقال رئيس اللجنة م. محمد الهاشمي أن اللجنة قامت باعتماد هذه التوصيات من المشاركين في الحلقة وقامت بارسالها الى الجهات المعنية ، مشيرا إلى انه ثبت من قبل المشاركين أن هناك تأثيرات بيئية ايجابية وأخرى سلبية لهذا النوع من الأشجار.

وأضاف كما ثبت لدينا وجود تأثيرات سلبية لجذور هذه الأشجار على البنية التحتية في بعض المناطق ، وأن قرار مجلس الهيئة العامة للبيئة لوقف زراعتها قرار احترازي يجب التجاوب معه والالتزام فيما يتعلق بإزالة الأشجار وعدم القيام بهذه الازالة بذلك بشكل عشوائي إلا في الملكيات الفردية وبحدود ما يسمح به القرار.

وذكر الهاشمي أن المشاركين في الورشة أوصوا أيضا بضرورة الاسراع بالقيام بالدراسات المطلوبة ونشرها قبل اتخاذ أي اجراء أو قرار بالازالة العشوائية لهذه الأشجار مع تحديد مواقع خاصة وأماكن تتناسب وهذا النوع من الأشجار في حالة اقرار الدراسات بأهميتها بيئيا وجماليا.

يذكر أن الحلقة عقدت مؤخرا بدعوة من لجنة البيئة بجمعية المهندسين وشارك فيها ممثلون عن الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ، وزارة الاشغال العامة ، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، جمعية المهندسين الزراعيين ، حملة مليون سدرة ومثلها خالد الحسن و قدم للحلقة النقاشية أمين سر جمعية المهندسين الكويتية المهندس فهد العتيبي.

