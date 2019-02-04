وطن النهار

اختتمت فعاليات مؤتمر السيدة زينب عليها السلام الثامن والذي أقيم في حسينية الامام الحسين عليه السلام بعنوان «زينب وآفاق المرأة المعاصرة». حيث تضمن المؤتمر عدة محاضرات وحلقات نقاشية وفقرات شعرية شارك بها نخبة متخصصة من الأكاديميين ورجال الدين.

وجاء في المحاضرة الأولى للشيخ عبدالأمير الخرس بعنوان «الالحاد جذوره وأسبابه» أن حقيقة الالحاد أصبحت ظاهرة في الوقت الحالي بعد أن وصلت نسبة الملحدين في دول العالم إلى 4 %، في حين أن نسبة الملحدين في بعض الدول الاسلامية وصلت إلى 6 % من عدد السكان في تلك البلدان الاسلامية ما يشير إلى أنها تتفوق على المعدل العالمي للإلحاد، مشيرا إلى أنها منتشرة بين الشباب والفتيات على حد السواء، والالحاد هو إنكار الخالق الذي خلق العالم ويسيره في حين أن الربوبية تعتبر مرتبة أقل من مراحل الالحاد وتتضمن معتقدات الربوبية أن هناك خالق خلق الكون وتركه بقوانين الكون في حين أن هناك ملحدين لديهم تصورات مبنية على قاعدة من النظريات وآخرين مقتنعين بالقانون الطبيعي المتعلقة بالظواهر الطبيعية.

ودحض الخرس بالادلة الدامغة الحجج الواهية للملحدين مؤكدا أن الايمان بالاله هو نفس رحماني ونفحة الهية اذا لامست القلب اهتز وان الله عزوجل لا يحتاج لاثبات وجوده إلى برهان فالفطرة شيء تكويني مخلوقة من النفس وتكون منعدمة وقوية بين البشر وهي تهدي إلى الله بالاضافة إلى الشعور بوجود عز وجل وعلى سبيل المثال أن يشعر المؤمن باستجابة الدعاء والتوفيق والعناية الالهية والانتقام الالهي للمظلومين وجميع ما سبق هو حقيقة الايمان، مضيفا أن الخطاب الديني المتشنج وغير المنفتح على الشباب والمتفتحين اسهم في اعتناق الشباب لفكرة الالحاد.

من جانبه، شدد الشيخ مرتضى الفرج في محاضرته والتي جاءت بعنوان «الستر في القرآن الكريم» أن السيدة زينب عليها السلام ولدت في بيت الرسالة وعاشت حياة العفة والستر.

وذكر ان العديد من الآيات القرآنية تضمنت التشديد على أهمية تستر النساء المسلمات وارتداء الملابس المناسبة للستر. مشيرا أن ثورة وسائل التواصل الاجتماعي أغرقت العديد من الفتيات بأفكار غربية تخالف تعاليم الدين الاسلامي ما يستوجب توجيها بالابتعاد عن تلك الافكار الهدامة والتمسك بتعاليم الدين الاسلامي وما ورد في القرآن الكريم بهذا الخصوص.

وتحدثت في ختام المؤتمر كل من د. وجيهة بهبهاني وزهراء الموسوي عن الصبر والتغيير الايجابي أن الرسول عليه واله الصلاة والسلام وأئمة اهل البيت عليهم السلام حثوا على التغيير الايجابي والتطور للأفضل مع الحفاظ على الثوابت الاسلامية فالاسلام بعث لكل زمان ومكان،وان الصبر الحقيقي هو الايجابية بالتعامل مع الظروف القاهرة من خلال عدم الاستسلام للامراض النفسية عبر التسلح بالايمان الكامل والخالص بالله عز وجل والحكمة ولنا في صبر السيدة زينب عليها السلام القدوة الحسنة والمثلى بالتعامل مع المصائب.

