وطن النهار

أكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في بلدية الفروانية سعد الخرينج ان الادارة قامت بتطبيق وتنفيذ عقود النظافة على الشركات بكل حزم ودون تهاون، موضحا بأنه تم خصم 820 ألفاً و435 دينارا و600 فلس على شركات النظافة كغرمات لاخلالها ببنود العقد من حيث النظافة وتوفير الآليات وعدم رفع المخلفات والحاويات خلال الفترة من 25/11/2017 حتى 24/11/2018.

واوضح الخرينج بأنه قد تم خصم 30466 دينارا خلال الفترة من 24/11/2017 وحتى 25/11/2017، لافتاً الى انه قد تم خصم 118 ألفاًً و599 دينارا و200 فلس خلال شهر ديسمبر للعام 2017.

وأشار الى انه تم خصم 68 ألفا و728 دينارا و750 فلسا على شركات النظافة خلال يناير للعام 2018 لاخلالها ببنود عقود النظافة المبرمة بين البلدية وشركات النظافة، مبينا ان الغرامات والجزاءات التي طبقت على شركات التنظيف لعدم التزامها بالعقود المبرمة بينها وبين البلدية خلال شهر فبراير الماضي تم خلالها خصم 59 ألفاًً و141 دينارا.

وذكر بانه خلال شهر مارس الماضي تم خصم 67 ألفاًً و157 دينارا و400 فلس على الشركات النظافة لعدم رفع القمامة وتوفير آليات النظافة، موضحا بانه قد تم خصم 57 ألفاًً و3 دنانير خلال ابريل الماضي.

وأشار الخرينج الى ان قد تم خصم 71 ألفاً و315 دينارا خلال مايو الماضي على شركات النظافة لعدم توفير آليات النظافة وعدم تبديل الحاويات، مشيراً الى انه قد تم خصم 66 ألفاًً و89 دينارا و300 فلس على شركات النظافة خلال يونيو الماضي.

وأضاف الخرينج بأنه خلال شهر يوليو الماضي قد تم خصم 55 ألفاً و212 دينارا و800 فلس على شركات النظافة لعدم التزامها بالعقود المبرمة بينها وبين البلدية، مضيفاً بأنه قد تم خصم 54 ألفاًً و823 دينارا و500 فلس خلال شهر اغسطس الماضي.

وقال بأنه قد تم خصم سبتمبر الماضي 54 ألفاً و823 دينارا و500 فلس على شركات النظافة لاخلالها ببنود عقود النظافة المبرمة بين البلدية وشركات النظافة.

وأفاد الخرينج بأنه قد تم خصم 55 ألفاًً و369 دينارا و500 فلس على شركات النظافة خلال شهر اكتوبر الماضي لعدم تبديل الحاويات ورفع القمامة، لافتاً الى ان خلال الفترة من 1/11/2018 وحتى 24/11/2018 قد تم خصم 61 ألفاًً و664 دينارا على شركات النظافة لاخلالها ببنود عقود النظافة المبرمة بين البلدية وشركات النظافة.

واكد بأن الادارة ستواصل عمليات الرقابة وتطبيق الغرامات والجزاءات على كافة عقود النظافة بالمحافظة من قبل مفتشي الادارة، مشدداً على ان اي قصور او تهاون في تنفيذ تلك العقود سيتم المحاسبة عليه طبقا للقانون بكل حزم.

