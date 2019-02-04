وطن النهار

أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن تشجيع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للأعمال التطوعية والانسانية اسهم بتطور المجتمع. واعربت بوشهري في تصريح صحافي عقب افتتاحها معرض العمل التطوعي بمقر الوزارة أمس الأحد عن شعورها بالفخر تجاه مواقف قائد الانسانية سمو أمير البلاد الذي جعل الكويت مركزا للعمل الإنساني، مشيدة بتشجيع صاحب السمو للاعمال التطوعية والانسانية، مؤكدة أن هذه الاعمال تسهم بتطوير المجتمع وتكسب الشباب مهارات جديدة. وأشارت بوشهري الى ان الشعب الكويتي يسعى دائما لترك بصمة في مجال العمل التطوعي سواء داخل الكويت او خارجها. وقالت ان ادماج الشباب بالعمل التطوعي «يستدعي تضافر جهود مؤسسات الدولة كافة» مبينة ان مجالات العمل التطوعي عديدة ومن ارادها لن يعدم الوسيلة والزمان والمكان المناسبين. وفي سياق آخر أكدت بوشهري أنه «يتم الآن اعادة النظر في آلية عمل الوزارة واعتماد المشاريع بشكل كامل والسعي الى احداث نقلة نوعية في اداء الوزارة».

