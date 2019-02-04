وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس عن تنظيم ورشة تدريب تحت عنوان «النزاهة في التعليم» بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» ووزارة التربية.

وقال الأمين العام المساعد للوقاية في «نزاهة» سالم العلي لـ«كونا» إن هذه الورشة التي تنطلق يوم غد الثلاثاء وتستمر يومين تأتي في إطار تفعيل بنود التعاون المشترك الواردة بمذكرة التفاهم في مجال التوعية والتثقيف بين «نزاهة» و«التربية».

وأشار العلي الى أنه وبناء على مذكرة التفاهم تم إطلاق مجموعة برامج منها تنظيم ورش تدريبية لتأهيل القائمين على العملية التعليمية وفق معايير النزاهة وأخلاقيات المهنة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، موضحا أن «نزاهة» بادرت بالتنسيق مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لـ«يونيسكو» بهدف الاستفادة من مخرجات برنامج «النزاهة في التعليم» الذي أطلقه المعهد.

وذكر أن هدف البرنامج تقديم الدعم للدول الأعضاء بالمنظمة لنشر الشفافية من خلال التدريب وتعزيز أخلاقيات النزاهة للقائمين على العملية التربوية والتعليمية وتوفير خطوات عملية نظرية من خلال مطبوعات متخصصة قام بإعدادها نخبة من المستشارين والخبراء الدوليين في مجال التربية والتعليم ومكافحة الفساد.

وقال العلي أن هذا البرنامج يمثل نقطة انطلاق لتفعيل الأولوية الثالثة من استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بالنزاهة في أداء الوظيفة العامة وإعداد مدونات سلوك للوظائف المهنية، مبينا ان البرنامج سيفعل أيضا الأولوية التاسعة الخاصة بدور التربية والتعليم وتدريب العاملين في مجال التربية والتعليم على بناء ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد.

ولفت العلي إلى أنه سيشارك في هذا البرنامج 150 موجها تربويا من وزارة التربية يمثلون مختلف قطاعات التعليم والمحافظات موضحا أن الورشة التدريبية تتضمن المبادئ التوجيهية لتصميم مدونة قواعد سلوك المعلم واستخدامها بفعالية.

وذكر أن البرنامج يحتوي على عدة محاور تستهدف معالجة المعضلات الأخلاقية التي تواجه المعلمين وأثر هذه المعضلات على مستوى التعليم إضافة إلى مراحل اعداد وتطبيق مدونات السلوك الوظيفي الخاصة بالمعلم ومدى الاستفادة منها واستعراض خبرات الدول في وضع المدونات.

