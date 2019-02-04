وطن النهار

برعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تقيم المحافظة أحد احتفالاتها بالأعياد الوطنية بعنوان «كويت ماركت»، بذكرى مرور 58 عاما على الاستقلال ومرور 28 عاما على التحرير وذلك يوم السبت المقبل، ابتداء من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، في حديقة الحيوان بمنطقة العمرية. وفي هذا الصدد قالت عضو اللجنة المنظمة لاحتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية المنسق العام لاحتفالية «كويت ماركت» أنوار فيصل الجزاف: إن الاحتفال يتضمن العديد من الفعاليات الوطنية، لاسيما مشاركة عدد كبير من السفارات بعروض فنية فلكلورية، فضلا عن مشاركة الفرق التطوعية الكويتية وأصحاب المشاريع الصغيرة. وأشارت إلى حرص المحافظ الشيخ فيصل الحمود على خروج الاحتفالات بالشكل اللائق وضرورة الاستعداد التام لهذه المناسبة، لافتة إلى توجيه الدعوات لعدد كبير من السفارات والشخصيات، لاسيما توفير جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل مشاركة وحضور الأهالي والمقيمين للمشاركة في هذه الاحتفالية.

