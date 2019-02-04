وطن النهار

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. علي فهد المضف، نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير «كونا» سعد العلي وذلك صباح يوم امس الاحد بمكتبه بديوان عام الهيئة بالعديلية، ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون الإعلامي بين و«كونا».

وأثنى المضف على الدور الاعلامي البارز والمهم الذي تقدمه «كونا» لجميع قطاعات الدولة، مشيدا بالتطور الهائل الذي تشهده الوكالة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في وقتنا الحالي، وسرعة نشر الخبر ليصل إلى المتلقي داخل الكويت وخارجها بسرعة البرق.

بدوره ثمن رئيس تحرير«كونا» سعد العلي الدور الذي تقوم به الهيئة كمؤسسة أكاديمية رائدة، مرحبا بمد جسور التعاون الإعلامي بين الهيئة و«كونا» لإبراز جميع إنجازات منتسبيها. حضر اللقاء مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي.

