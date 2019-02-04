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الأدلة الجنائية استضافت وفد «الدراسات القضائية والقانونية»


ضمن التعاون المشترك بين الإدارة العامة للأدلة الجنائية والجهات الحكومية والخاصة استضافت الإدارة وفداً من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية من الباحثين القانونيين الكويتيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام من الدفعة (17) وعددهم (92) مرشحاً، حيث قاموا بزيارة ميدانية للإدارة، اطلعوا خلالها على طبيعة عمل الإدارة والإدارات التابعة لها، وتخلل الزيارة محاضرات نظرية وعملية القاها محاضرون من جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية. وهدفت الزيارة إلى تعريف الوفد بطبيعة عمل إدارة مسرح الجريمة بأقسامها المختلفة من خلال تطبيقات عملية لدور الأدلة المادية لكشف غموض القضايا وجرائم الحاسوب ومعرفة دور الطب الشرعي في خدمة العدالة وكيفية ربط هذه الإدارة بالجهات الرسمية والخارجية والإجراءات المتخذة في ضبط جودة العمل وسلامة الأحراز وضبط التقارير. كما تعرف الباحثون على تقنيات البصمة الوراثية وآلية كشف الجريمة ودور قواعد البيانات والاستعراف والهدف الأساسي والأمثل في أعمال الأدلة المادية في معرفة وقوع الجريمة إذا حدثت من خلال استنطاق الأدلة الجنائية، وتقديم مرتكبيها للعدالة.


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