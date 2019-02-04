وطن النهار

نعى وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة أ. د. حامد العازمي وأسرة جامعة الكويت المغفور له أ.د. عبداللطيف الخليفي عميد كلية الهندسة والبترول الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الأول السبت. وقال العازمي ان الفقيد كان علما من أعلام جامعة الكويت وأستاذا قديرا وباحثا متميزا وعضوا فاعلا في مجلس الجامعة، مشيرا الى أن الفقيد عرف بأخلاقه العالية وإخلاصه في العمل وتواضعه وعلاقاته الطبية مع الجميع، وبرحيله خسرت كلية الهندسة والبترول والجامعة شخصية أكاديمية متميزة لا تعوض خدمت الجامعة في شتى المجالات. من جانبه أعرب مدير الجامعة د. حسين الأنصاري عن حزنه وألمه برحيل الفقيد د. الخليفي مبينا أن الفقيد ساهم في النهوض والارتقاء بمسيرة كلية الهندسة والبترول والجامعة وله سجل حافل بالإنجازات التدريسية والبحثية والإدارية، ومشهود له بالكفاءة والإخلاص والتفاني في العمل ونموذجا للخلق الرفيع. وحصل الفقيد على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة ماركيت بولاية ويسكونسن عامي 1979 و1981 ثم شهادة الدكتوراه من جامعة واشنطن بولاية ميسوري عام 1986. وتولى الفقيد رئاسة قسم الهندسة المدنية بين عامي 2000-2003 وعميدا مساعدا للشؤون الأكاديمية من عام 2003-2005 ومن 2007-2011 وعميدا لكلية الهندسة والبترول من 2016 وحتى وفاته. وأسرة جامعة الكويت إذ آلمها هذا المصاب الجلل في فقد أحد أساتذتها الفضلاء، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وزملائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

