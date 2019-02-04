وطن النهار

كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو الأمير وجهه الى ان يبلغ النواب بضرروة عدم نقل أي شيء عن المقام السامي دون اذن مكتوب من الديوان الأميري، معلنا في الوقت ذاته أنه ومجموعتان نيابيتان سيتشرفون غدا بلقاء سموه بطلب من النواب أنفسهم.

وقال الرئيس الغانم في تصريح الى الصحافيين «وجهني صاحب السمو الى أن أبلغ النواب بضرورة تحري الدقة وعدم نقل أي شيء عن المقام السامي لسمو الأمير التزاما بالقانون وبديهيات العمل البرلماني، مؤكدا ان ما يزيد الأمور سوءا ان يكون النقل عن سموه غير دقيق كما حصل مع الاخ محمد هايف أخيرا».

وأضاف لا يجوز للأخ محمد هايف أن ينقل عن سمو الأمير أمورا ويقول ان هناك من نقل لي أمورا معينة عن سموه ويتحدث بها هنا وهناك، فضلا عن قيام محمد هايف بنقل كلام غير دقيق عني بأنني لا أطبق حكم المحكمة، لافتا الى أنه رئيس للمجلس ومع ذلك وقبل أن ينقل أي رسالة عن سمو الأمير فإنه يكتب هذه الرسالة ويعرضها على سموه امعانا في دقة النقل.

وقال الغانم أنا قلت وجهة نظري في لقاء تلفزيوني كما قال الأخ محمد هايف وجهة نظره والشعب هو من سيحكم والحمد لله ان اصحاب المحن هم من شكروا بأنفسهم من سعى لحل مشاكلهم دون شوشرة ولم يشكروا من كان يحاول أن يزايد على حالاتهم، ومع ذلك تبقى وجهات النظر والحديث في أمور تخص الحكومة أو المجلس ورئيس المجلس مقبولا، انما النقل عن صاحب السمو مباشرة أو عن طريق أشخاص فهذا لا يجوز.

وذكر الغانم «ليس مقبولا أن كل واحد يقعد في ديوانية أو أي مكان آخر وينقل عن المقام السامي أمورا، داعيا محمد هايف الى الالتزام والانتباه الى عدم تجاوز القانون والتحدث في أمور نقلا عن صاحب السمو».

وأضاف ان الاختلاف في وجهات النظر بيني وبين الاخ محمد هايف ونقل أي منا أمورا يراها الآخر غير صحيحة أمر لا بأس به أما تجاوز ذلك الى المقام السامي فهذا لا يجوز قانونا وأتمنى عدم تكرار ذلك مع ثقتي بأن ما قاله الاخ هايف كان بحسن نية.

من جانب آخر توقع الرئيس الغانم أن يستكمل مجلس الأمة في جلساته المقبلة استكمال اقرار القوانين والدفع بعجلة الانجاز التي كانت خلال الفترة الماضية دون الطموح.

