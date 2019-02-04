وطن النهار

اقترح النائب محمد الحويلة الاستعجال في افتتاح وتشغيل مخفر منطقة المسايل وتزويده بالقوة اللازمة لحفظ الأمن في المنطقة، اضافة الى إنشاء مدارس نموذجية لجميع المراحل في منطقة المسايل، وسرعة تنفيذ وإنشاء الممشى في الموقع المحدد له بمنطقة المسايل، والعمل على تشجير الدوارات وجوانب الطرقات والمساحات الفضاء بمنطقة المسايل لتكون متنفساً لأهالي المنطقة.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قال فيه: تعد منطقة المسايل من المناطق الحديثة في الكويت ورغم موقعها الاستراتيجي المميز الا انها تفتقر الى العديد من الخدمات العامة منها عدم تشغيل مخفر المنطقة فالمبنى قائم وجاهز ولم يتم استغلاله حتى الآن فالمنطقة في حاجة الى تواجد أمني لحفظ الأمن والاستقرار وممتلكات المواطنين حتى لا تكون عرضة للسرقة. وأضاف: أن المنطقة تفتقر الى المدارس بجميع مراحلها مع العلم ان مدارس المناطق المحيطة والقريبة منها لا يسعها استقبال الطلاب لأنها مكتظة وتئن من تكدس الطلاب فيها وهذا يؤثر على التحصيل العلمي للطلاب، كما ان المنطقة تفتقر الى وجود ممشى بها على الرغم من انه تم تحديد الموقع واخذ الموافقات منذ عام ونصف تقريبا، كذلك المنطقة بحاجة للتشجير والاهتمام بالدوارات الموجودة بها وزراعتها بدلًا من تكدس القمامة في وسطها، فهناك بعض النواقص التي تحتاج اليها المنطقة لكي تكون منطقة نموذجية لا يحتاج أهلها للضغط على الخدمات العامة في المناطق المجاور.

وختم بقوله من أجل هذا أتقدم بالاقتراح برغبة المذكور والتفضل لعرضه على مجلس الامة.

