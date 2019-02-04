وطن النهار

وصف مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رياض العدساني اجتماع اللجنة مع ادارة الفتوى والتشريع بالمخيب للآمال مستغربا زيادة عدد الوافدين في الفتوى والتشريع خلال الخمس سنوات الأخيرة الماضية اذ بلغت نسبته 260%، بينما عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم خلال خمس سنوات تراوح بين 416 و423 موظفا فقط.

وقال العدساني في تصريح للصحافيين ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد بزيادة أعداد الموظفين الكويتيين في ادارة الفتوى والتشريع وتفعيل خطة الاحلال موضحا ان اجتماع لجنة الميزانيات مع ادارة الفتوى والتشريع كان مخيبا للآمال، من ناحية التركيز على توظيف المواطنين وسياسة الاحلال موضحا أنه في الفترة ما بين السنتين الماليتين 2014/2015 زاد عدد الوافدين المعينين في الفتوى والتشريع أكثر من 260% وانحصر عدد الموظفين الكويتيين بـ416 موظفا. وأفاد العدساني بأن ادارة الفتوى والتشريع 2017/2018 أدرجت 623 درجة وظيفية ولكن تم الغاء 200 درجة وظيفية وهذا معناه أنه لم يتم تعيين أحد أبدا ومع كل الاحترام والتقدير للوافدين في بلدهم الثاني الكويت ولكن يفترض التركيز على توظيف المواطنين.

وأوضح أنه عندما اكدت ادارة الفتوى والتشريع في اجتماع لجنة الميزانيات انها مستمرة بسياسة تعيين الوافدين قلت لرئيس الفتوى «فليواجهني الوزير بالاستجواب» ولكن أثمن خطوة الوزير الذي قال انه يريد فتح باب التعاون.

واكد: ان باب التعاون يكون بتوظيف الكويتيين وتطبيق سياسة الاحلال وتعزيز دور العنصر الوطني وتطوير الكفاءات الكويتية عموما نحن اتفقنا على المصلحة العامة وان يتم في شهر مارس المقبل اما زيادة عدد المقبولين في الاعلان الاخير الصادر عن الادارة او ان يتم طرح اعلان جديد، بالاضافة الى مواكبة موضوع تطوير عملية توظيف الكويتيين.

وذكر العدساني انه قدم سؤالا برلمانيا واستجوب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق بسبب عدم الاتزان بسياسة الاحلال لافتا الى أن عدد المعينين من الوافدين يتزايد سنويا بينما عدد الموظفين من المواطنين يتراوح بين 416 الى 423 موظفا خلال السنوات الخمس الاخيرة. وبين ان تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات ذكر ان الآلية تتبعها ادارة الفتوى والتشريع وكأنها تفضل اتباع سياسة الابدال بدلا من سياسة الاحلال، بينما المفترض تعزيز دور العنصر الوطني مشددا على ان تخصص الحقوق من التخصصات المتوفرة بحسب احصائية جامعة الكويت التي تشير الى وجود اكثر من الف خريج بكالوريوس في هذا التخصص خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بالاضافة الى 59 خريج دراسات عليا وبالتالي فان الأساس ان تتم الاستعانة بهم، ناهيك عن اعداد الدارسين على حسابهم الخاص سواء في الجامعات المحلية او الخارجية. ورفض العدساني ترديد مقولة (الكويتي لا يعمل) من بعض المسؤولين من اجل تبرير الاستعانة بالوافدين، مؤكدا ان هذه المقولة غير صحيحة، بل ان المسؤولين هم الذين يفترض عليهم التركيز على الكفاءات الوطنية وعدم الرضوخ للمحسوبيات والترضيات والواسطة في التعيينات.

