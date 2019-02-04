وطن النهار

وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً الى وزير الخارجية استفسر فيه عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للتأشيرات بين الكويتيين وباقي رعايا الدول الاخرى. وقال في سؤاله: تتربع الكويت بالمحافل الدولية في صدارة دول العالم التي تحظى باحترام دولي وترتبط معها بعلاقات ودية وروابط وطيدة. لكن جوازات السفر الكويتية ومواطنيها الذين يسافرون حول العالم لا يعاملون بما يستحقونه كما يعامل رعايا الدول الاخرى الذين يرغبون بزيارة الكويت، أي أن مبدأ المعاملة بالمثل لا يتحقق في كثير من الحالات المتعلقة باجراءات سفر الكويتيين. واستفسر: ما الدول التي يدخل رعاياها الكويت دون تأشيرة مسبقة فيما يلزم المواطن الراغب بدخولها بتأشيرة مسبقة؟ وما الدول التي يدخل رعاياها الكويت بتأشيرة تصدر في مطار الكويت فيما لا يعطى المواطن الكويتي تأشيرة دخول لها في منافذها؟ ومضى يسأل: كم هي الرسوم التي يدفعها المواطنون الكويتيون للحصول على تأشيرات دخول لدول اخرى؟ وكم يدفع رعايا تلك الدول للدخول الى الكويت؟ وما اجراءات وخطة وزارة الخارجية لتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل في كل الحالات المذكورة من ناحية الاجراءات.

