وطن النهار

قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحاً برغبة الى مجلس الامة دعا فيه الى «منح الطلبة المقيدين بأحد مراحل التعليم أو المسجلين باحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية».

وقال الدوسري في مستهل اقتراحه: يعاني الطلبة المقيدون بأحد مراحل التعليم أو المسجلون باحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذين يعملون في الجهات غير الحكومية بغرض سد احتياجاتهم المعيشية في ضوء ارتفاع مستوى تكاليف الحياة وأعبائها المتزايدة من الحكم الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والمعدل بالقرار رقم (572) لسنة 2009 فيما تضمنه البند (4) من المادة (5) من حرمانهم من الحصول على العلاوة المقررة في المادة الاولى من القرار باستثناء من بلغ عمره الخامسة والعشرين عاماً وأمضى (3) أعوام في جهات غير حكومية، وهو ما يؤثر سلباً على ظروفهم المعيشية ومستقبلهم التعليمي، كما لا يخفى ما يثيره هذا النهج من اخلال بمبدأ العدل والمساواة، وهما من المقومات الاساسية التي كفلها الدستور في المادة (7) التي تنص على ان: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، بالاضافة الى مخالفته لتوجهات الحكومة في دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الامر الذي يقتضي منح جميع الطلبة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية دون حصرها على فئة معينة بهدف التيسير على الطلبة وضمان حياة اجتماعية مستقرة لهم وتحقيق المصلحة العامة.

