آراء

يتم في بعض الأحيان تحويل رسائل (forwarded) من شخص إلى آخر حتى تصل إليك لتصبح أنت من يملك حرية القرار إما أن تستمر بتحويلها أو تتعامل معها بشكل مختلف. رسائل تتفاوت أهميتها، فمنها المفيد ومنها ما يعد مصدر إزعاج للكثير كرسالة يتكلم فيها شخص منحرف فكريا ليبث سموما إن لم تؤثر عليك فقد تؤثر على غيرك. ورسالة أخرى يتكلم فيها شخص بما لا يعلم فإنسان جاهل بالطب يقدم لك العشبة السحرية التي تشفي كل الأمراض، وإشاعات حول الاوضاع وأكاذيب حول الأشياء، وانسان سفيه يتجرأ في طعن الذمم لرموز بارزه بلا دليل، ورجل كالمهرج غير جدير بوقتنا واحترامنا، ورموز تافهة تقدم مجتمعنا بصورة مشوهة، وغيرها من رسائل سلبية تحتاج منك التفكر جيدا بهدف تقييم مدى تأثيرها قبل تحويلها (forward).

تذكر وأنت داخل برامج التواصل الاجتماعي بأن هناك عقولا مريضة ومشهورين يدعون الى الرذيلة واشخاصاً يخططون للهدم ومرتزقة تتقلب آراؤهم مع من يدفع أكثر، ورموز سيئة تتزايد بهدف زعزعة الاستقرار والتفريق بين الأخوة، حتى نصل لوضع تختلط فيه الأوراق وحالة لا نميز فيها بين نوايا البشر في هذه البرامج.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

من العجب بأن تتزايد هذه الهجمات بشكل كثيف وينعكس آثار هذه البرامج وسمومها على واقعنا بشكل ملموس، وبالمقابل لا نرى مؤسسات وطنية ولا مبادرات تدعم وتحفز مواجهة الافكار الهدامة وتعمل بمنهجية وبأساليب تكنولوجية متطوره تواكب الحدث وتقدم دعما لرموز تدعو الى الأفضل وترسيخ القيم وتبرز كل ما هو جميل في مجتمعنا. والمسؤولية لا تقع على عاتق الدولة فقط بل لكل منا دور، حتى انت مسؤول تجاه نفسك ومن تشاركهم الرسائل لذا يجب عليك أن تحكم عقلك قبل إرسالها كي تصنف مع الناس الصانعة للأمل والجمال والرقي. ونصيحتي لك بأن تفكر قبل تحويل أي رسالة وتتعامل مع الرسائل السلبية بكل حزم حتى تسهم بوقف نزيفها واستشعر مدى خطورتها واجعل عقلك اكبر لتكشف ألاعيب من تسول له نفسه بالعبث بكيان الوطن وأهله.

