آراء

الدراما تنقل الواقع وجميع هذه القصص موجودة في المجتمع، مقولة يرددها صناع الدراما للدفاع عن بعض الممارسات التي يقومون بها في أعمالهم وحشرهم لمشاهد وقصص بغرض الإثارة أو حشو الأعمال وتسمينها لضعف النصوص وقلة ابداعها ولضغط الموسم فيقبلون أضعف النصوص وأكثرها سطحية ليقدموه فقط ويتواجدون.

في الكويت مثلاً لا يخلو موسم درامي من مسلسل أو مشاهد تدور أحداثها عن دار المسنين وادخال الابناء آباءهم هذا المكان رغم أن الكويت في الحقيقة أقل الدول في العالم بنسبة ايواء المسنين ويكاد يكون هذا المشهد معدوماً من تاريخ انشاء هذه الدور.

للدراما أدوار متعددة ومتنوعة منها ما هو اجتماعي يسلط فيه الضوء ويعكس بعض المظاهر ويظهرها للعلن بغرض مناقشتها أو دعمها أو مهاجمتها ، يتم ذلك كله بشرط تحقق النص الجيد الذي يحتوي على حبكة وقصة تثير المشاهد وتدفعه للمتابعة وتضمن انصاته وتلقيه ما يشاهد أو يسمع.

في الحقيقة ليس مطلوباً من الدراما تقديم مثل أعلى للمجتمع ولا دعم الأفكار والمبادئ الحسنة وإن كان عليها واجب عدم المساهمة في نشر والترويج للأفكار والمظاهر التي تفسد أكثر مما تصلح والسماح باستخدامها وسيلة لتمهيد الأرض للأفكار الجديدة الهادمة بل عليها في بعض الأحيان مواجهتها ومكافحتها.

تنعدم الأفكار الجديدة وتسير عجلة الدراما بسرعة ما يجعل المنتجين مضطرين لقبول أي نصوص ليتم انتاجها فتتحول الأعمال الدرامية إما لسطحية ومختلقة في جانبها الدرامي أو مبتذلة وتافهة في جانبها الكوميدي وهو أمر تعاني منه الدراما الخليجية على وجه الخصوص وفلتت منه الدراما العربية في جانبيها الشامي والمصري اللذين يقدمان إلى الآن قصصاً وأعمالا تستحق الثناء والتقدير خصوصاً الأعمال التاريخية التي توجهوا لها في فترة ومازالت محفورة في أذهاننا كمشاهدين.

أزمة الدراما ليست مسؤولية الحكومات فقط لكنها مسؤولية جيل يدعي الثقافة وأنه صاحب رسالة ولكننا نراها منعدمة عند تطبيقها على أعمالهم وما يقدمون، فهل يتحركون الآن أم يسمحون بانضمام ما يقدمون إلى كل جوانب الحياة السلبية التي نعيشها في أغلب الأصعدة ليصدق قولهم بأن الدراما والفن انعكاس لواقع المجتمع. تفاءلوا

