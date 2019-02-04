آراء

جلسة مجلس الامة ليوم الاربعاء الموافق

30-1-2019 والتي كان ضمن جدولها مناقشة اسقاط العضوية عن النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي بموجب حكم المحكمة الدستورية، هذه الجلسة شهدت انسحابا لبعض أعضاء مجلس الأمة اعتراضا على مناقشة اسقاط العضوية ورفضهم لها، بسبب أنه كان هناك تصويت سابق على إسقاط العضوية عن النائبين والذي كانت نتيجته رفض اسقاط هذه العضوية عنهما، ويرى المنسحبون أن حق اسقاط العضوية أو رفضها فقط بيد أعضاء مجلس الأمة.

استغرب ما قام به بعض النواب من الانسحاب واستغرابي مرجعه هذا السؤال: ماذا استفاد النواب من هذا الإجراء وما فائدة هذا الانسحاب؟ وقد قام اكثر من نائب من النواب المنسحبين بالتصريح لوسائل الاعلام بأن ما قام به رئيس المجلس تعد على الدستور ومخالف للائحة الداخلية لمجلس الامة وانتهاك لسيادة مجلس الامة، ووجهوا كثيراً من الاتهامات الى رئيس المجلس وبعض النواب المؤيدين لقرار مناقشة اسقاط العضوية عن النائبين الحربش والطبطبائي، ورأينا جميعا انه وبعد الانتهاء من مناقشة قضية اسقاط العضوية كانت نتيجتها إسقاط عضويتهما وخلو مقعديهما، عاد النواب المنسحبون وأكملوا الجلسة وكانت هناك بعض الأخبار عن نية بعضهم تقديم استقالته من المجلس، ولكن تأكد الأمر بأنه كان مجرد شائعات وصرح بعض النواب المنسحبين بأنهم مستمرون ولم يقدموا استقالاتهم.

والسؤال الذي حاولت ان ابحث له عن إجابة بما أنكم أعلنتم أن ما قام به رئيس المجلس من إجراءات انتهاك للدستور ومخالف له، فلماذا تستمرون في مجلس مسلوب الارادة ويقوم بانتهاك الدستور ويخالف اللوائح؟ فاستمراركم يعني انكم مشاركون بذلك وهذا حسب تصريحكم ن ولهذا إنني أرى أن انسحابكم غير كاف وليس بحجم تصريحكم بعد انسحابكم من الجلسة، وكان من الأفضل أن تقدمون استقالاتكم من عضوية مجلس الامة اذا كُنتُم جادين في احتجاجكم، لأن الانسحاب لم يقدم ولم يؤخر بعكس الاستقالة التي يطالبكم بها أغلب ناخبيكم ولكنكم لم تقوموا بذلك بحجة ان وجودكم داخل المجلس الأفضل، وبرأيي المتواضع لو لم تقوموا بهذا الإجراء الذي قمتم به أفضل لأن لا فائدة منه والنَّاس مازالت تتساءل وانا واحد منهم ما فائدة هذا الانسحاب؟ فالبعض يقول مجرد موقف وكسب تعاطف الشارع السياسي وإني ارى إن هذا التعاطف سيكون أفضل وأقوى لو كانت هناك استقالة وليس انسحابا من الجلسة.

