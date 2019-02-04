مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية حصلت النهار على نسخة منها الى أن نسبة الانجاز في مشروع تطوير الادارة الضريبية بلغ 82 بالمئة بنهاية العام المالي 2017/2018 في ظل سعي الحكومة لمكافحة تضخم بند الانفاق الحالي وتراجع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2019/2020، فقد حددت الحكومة وبشكل حاسم توجهها لبناء استدامة المالية العامة ليكون أحد البرامج السبعة الرئيسية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحددت الحكومة أسباب توجهها لبناء استدامة المالية العامة بسبب انخفاض الايرادات غير النفطية نسبة الى اجمالي الايرادات العام والارتفاع المستمر في نسبة الانفاق الجاري نسبة الى الانفاق الاستثماري.

وأوضحت الخطة أهمية تطوير واستكمال مشروعات التحول الى الحكومة الالكترونية، لتحصيل المستحقات للدولة في مجال الخدمات والأملاك العامة.

وشددت الخطة على أن برنامج استدامة المالية يركز على معالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الايرادات النفطية من جانب، وتضـخم بند النفقات الجارية من جانب آخر. لذا، فقد وضـعت الحكومة من ضـمن أولوياتها وبدأت العمل على استدامة المالية العامة من خلال اصلاح الهيكل المالي حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار وبدون معوقات.

وحول الأثر التنموي لتطبيق مشروع تطوير الادارة الضريبية، أوضحت الخطة الى أن هذا الأثر ينطوي على زيادة نسبة الايرادات الغير نفطية في الايرادات العامة للدولة من خلال اعادة تسعير الخدمات والمرافق العامة. بالاضافة الى ترشيد الانفاق الجاري من خلال ضبط التوظيف الحكومي ووقف الهدر في الدعوم.

وحددت الخطة التكلفة الاجمالية لمشروع تطوير الادارة الضريبية بحوالي 9.75 مليون دينار طوال سنوات الخطة، فيما تصل الكلفة التقديرية بحدود 3.23 ملايين دينار خلال الخطة التنموية 2019/2020.

ويعد برنامج استدامة المالية العامة أحد 7 برامج رئيسية التي تتواجد تحت مظلة بناء ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام والتي تتضم: تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص، تطوير السياحة الوطنية، التخصيص، تطوير القطاع النفطي، استدامة المالية العامة، تنويع القاعدة الانتاجية والاقتصاد المعرفي.

