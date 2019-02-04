مال وأعمال

كشف تقرير حكومي عن استمرار المناقشات لدراسة تحسين الاقراض العقاري بهدف تنشيط هذا القطاع الذي شهد ركوداً خلال الآونة الأخيرة نتيجة الاستثمار في قطاعات غير العقار المحلي لاسيما وأن اقراض القطاع العقاري مازال يشهد ضوابط وقيود مشددة.

وأوضح التقرير أن الحكومة ممثلة في عدد من الوزارات والهيئات المعنية قدمت اقتراحات بالتنسيق مع بنك التنمية والائتمان واتحاد العقارات للوصول الى صيغة محددة تعيد الرهن العقاري كأداة جيدة للتمويل وتوسيع المجال في السوق مبيناً أنه من المبكر الحكم على أن نشاط هذا القطاع قد يتحسن سريعاً دون وجود حلول تمويلية وتوسع في الاقراض.

وأفاد أن الاقراض يعد مؤشراً قوياً لانتعاش السوق العقاري على مختلف انواعه بما في ذلك القطاع الاستثماري الذي قاد النشاط العقاري خلال الفترة الماضية، مقابل تحسن طفيف في النشاط العقاري السكني والتجاري منوهاً الى أن تدني معدل النمو يعكس ضعف التداولات وحجم القيمة الاجمالية الشهرية لمبيعات وتداولات العقار السكني.

وتشير مصادر الى أن الاتجاه الحكومي للتوسع في الاقراض يأتي في ضوء اتجاه أسعار العقارات السكنية للهبوط خلال نتيجة لتأجيل قانون الرهن العقاري، والذي قد يسهم في التأثير على الطلب العقاري. مؤكدةً أن التحولات في السوق العقاري الى الركود جاءت نتيجة لضعف الخطط التمويلية وكذلك للجهات المستخدمة للتسهيلات الائتمانية من البنوك، في حين يأتي تطور أسعار الأراضي والمنازل السكنية متراجعا بسبب تراجع التسهيلات الائتمانية المصرفية للقطاع العقاري.

