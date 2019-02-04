مال وأعمال

قال اتحاد مصارف الكويت إنه بالاشارة الى ما تتداوله الصحف المحلية حول تضخم أرصدة بعض عملاء البنوك، يؤكد اتحاد مصارف الكويت أن البنوك الكويتية تتبع اجراءات عمل صارمة توافق أفضل الممارسات العالمية، التزامًا بتعليمات ورقابة بنك الكويت المركزي المشددة في هذا الشأن. حيث تتعامل البنوك وفق الأطر القانونية مع أي حالة تشوبها شبهة اختراق للقانون ومن ثم تقوم بالابلاغ عن مثل هذه الحالات مباشرة الى وحدة التحريات المالية الكويتية، وهي المسؤولة عن تلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بما يشتبه بأن يكون متحصلا من جريمة أو له علاقة بها، لتقوم بتحليل هذه المعلومات ومن ثم احالتها للنيابة العامة. كما يؤكد الاتحاد أن النظام المصرفي لن يسمح بتمرير أي عملية مشبوهة استنادًا الى القانون رقم (106/ 2013) بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والقوانين الأخرى ذات الصلة.

