مال وأعمال

أعلنت مجموعة ايكويت عن نتائجها المالية لعام 2018، حيث حققت خلال فترة الربع الأخير من العام 2018 أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 427 مليون دولار مقارنة بمبلغ 388 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2017، في حين بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2018 مبلغ وقدره 2.12 مليار دولار مقارنة بمبلغ 1.73 مليار دولار لعام 2017. وبلغ صافي الدخل بعد الضريبة مبلغ وقدره 1.56 مليار دولار ، مقارنة بمبلغ 1.13 مليار دولار في عام 2017.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت، الدكتور راميش راماجندران: «لقد حقق فريق ايكويت العالمي مستوى جديد من التميز في الأداء خلال عام 2018، وتعكس الأرباح القياسية للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الأداء المتفوق لجميع الأقسام .

هذا وقد كانت السنة المنصرمة آمنة بشكل استثنائي حيث لم يتم تسجيل أي حوادث على صعيد الصحة والسلامة والبيئة في جميع مرافق المجموعه حول العالم، كما تخطى حجم التصنيع في جميع مواقعنا العالمية الأرقام المعهودة، وكانت الأسعار جيدة جداً لا سيما في أول تسعة أشهر من العام، بالإضافة إلى سياستنا الناجحة في ترشيد التكاليف».

تطلعات عام 2019، قال راماجندران: «أدت التقلبات العالمية الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع والأسعار بسبب عدم التيقن من الرسوم الجمركية إلى حدوث تباطؤ في الربع الرابع من عام 2018 الذي يستمر في أوائل عام 2019. ومع ذلك، فقد اعتاد فريق عمل ايكويت على تخطي مثل تلك التحديات ولدي ثقة تامه أن خبراتهم والتزامهم المستمر سيثمر بالنجاح».

حافظت مجموعة ايكويت على مكانتها القيادية كثاني أكبر منتج للإيثيلين جلايكول على مستوى العالم، حيث تنتج أكثر من 2.5 مليون طن سنوياً. وتتطلع الشركة إلى تعزيز مكانتها العالمية خلال الأشهر المقبلة بإضافة قدرة إنتاجية جديدة تبلغ 750 ألف طن سنوياً من الإيثيلين جلايكول مع قرب إطلاق العمليات من مرفق المجموعة الجديد «أويستر كريك» الواقع في ولاية تكساس على ساحل خليج الولايات المتحدة.

