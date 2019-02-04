مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمنية الموسومة منها خلال العام الماضي بلغ نحو 38 طنا حصلت عنها رسوما تقدر بـ 2?1 مليون دينار (نحو 6?8 ملايين دولار). وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم الأحد إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 26931 كيلوغراما حصلت عنها رسوما تقدر بنحو 1?3 مليون دينار (نحو 3?3 ملايين دولار) مبينة أن كمية الذهب المحلي الموسومة بلغت نحو 13458 كيلوغراما فيما بلغت كمية الذهب الخارجي 13472 كيلوغراما. وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 2486 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 6670 كيلوغراما. وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 10768 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 4152 كيلوغراما، لافتة إلى أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 203 كيلوغرامات في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 2645 كيلوغراما. وذكرت «التجارة» أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 15491 كيلوغراما وحصلت الوزارة عنها رسوما تقدر بنحو 778 ألف دينار (نحو 1?9 مليون دولار)، لافتة إلى أن كمية الفضة الموسومة خلال 2018 بلغت 3686 كيلوغراما وحصلت عنها رسوما تقدر بـ 5539 دينارا (نحو 18?1 ألف دولار). وأوضحت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 3017 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 2836 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوما تقدر بنحو 23676 دينارا (نحو 77?7 ألف دولار). وذكرت أن الإدارة فحصت أيضا 22406 عينات تم إدخالها إلى البلاد كما أنجزت 44 معاملة إعادة تحليل لنحو 21?9 كيلوغراماً حصلت عنها رسوما تقدر ب 2265 دينارا (نحو 7?4 آلاف دولار).

