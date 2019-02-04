مال وأعمال

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية استضافتها غدا الثلاثاء المنتدى السنوي الخامس لاستراتيجية الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نحو 300 متخصص يمثلون كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع النفط والغاز.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي: إن المنتدى المقام برعاية وحضور وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي د. خالد الفاضل سيكون فرصة جيدة لصناع القرار لتبادل الخبرات وطرح الرؤى حول آخر المستجدات والفرص والتحديات التي تواجه الشركات النفطية في دول الخليج والعالم.

وأضافت أن المنتدى الذي سيقام بالتعاون مع مجلة (بتروليوم إيكونوميست) العالمية المتخصصة في شؤون الطاقة سيستعرض التطورات الأخيرة في مجال صناعة البتروكيماويات وتوجه كبرى الشركات المنتجة نحو الصناعات التحويلية إضافة إلى الإنتاج في أمريكا الجنوبية وفرص الاستثمار بمجال الطاقة في آسيا وأفريقيا.

وأوضحت أن قائمة المتحدثين في المنتدى تضم الوزير د. خالد الفاضل والرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم وأمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس النقي.

