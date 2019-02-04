مال وأعمال

نظَّم البنك الأهلي المتحد ندوة توعوية صحية لموظفيه الرقبة تحت عنوان (درهم وقاية خير من قنطار علاج) وذلك بالتزامن مع الأسبوع الخليجي لمكافحة السرطان وبالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان).

تناولت الندوة التي أقيمت امس الاحد في المقر الرئيس للبنك، مرض سرطان الرأس والرقبة والأساليب الطبية الصحيحة لتجنب الاصابة بهذه الأمراض والأعراض العامة للمرض، وقامت بتقديم الندوة د. مي طه اخصائية جراحات اللثة وطب الفم بوزارة الصحة بالكويت.

وأشادت سحر دشتي مدير عام ادارة حماية العملاء والمسؤولة عن برنامج المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي المتحد بما تبديه ادارة البنك الاهلي المتحد من حرص على تقديم الدعم الصحي لموظفيه من خلال توعيتهم وتثقيفهم حول طرق التعرف على أعراض الأمراض قبل ظهورها، وطرق علاجها وكيفية العناية بصحتهم من خلال اتباع أسلوب حياة أفضل.

وأضافت دشتي «تأتي هذه الندوة انطلاقاً من ادراكنا لخطورة أمراض السرطان وفى اطار دعمنا للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) وحرصنا على نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وعلى وجه الخصوص موظفي البنك باعتبارهم ثروتنا البشرية».

وأكدت دشتي أن البنك الاهلي المتحد سوف يواصل عقد هذه الندوات والدورات التثقيفية بالتعاون مع المختصين من الأطباء لتقديم التوعوية الصحية حول سبل الوقاية من الأمراض والتعامل معها مبكرا.

