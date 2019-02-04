مال وأعمال

حققت مجموعة «الامتياز» الاستثمارية إجمالي إيرادات بلغت 51 مليون دينار، مع زيادة في إيرادات المحفظة التشغيلية بنسبة 23.7 في المئة مرتفعة من 28?9 مليون دينار في عام 2017 إلى 35?7 مليون دينار في عام 2018، كان النمو مدعوماً بالأداء القوي للشركات التشغيلية في قطاع العقار وقطاع الطاقة والمقاولات وقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات.

ومن جهة أخرى، ارتفعت الإيرادات من قطاع الطاقة والمقاولات بنسبة 72?9 في المئة من 6?8 ملايين دينار في عام 2017 إلى 11?7 مليون دينار في عام 2018، متضمناً تخارج شركة تريبلي من إحدى استثماراتها محققة مكاسب بلغت 3?5 ملايين دينار. كما ارتفعت إيرادات الاستثمارات العقارية بمعدل 66?2 في المئة عن العام السابق، نتيجة بيع جزئي لأرض في الكويت، وبالمقابل، تأثر الأداء المالي لشركة الرتاج القابضة، وهي شركة تستثمر في قطاع صناعة الأدوية في جمهورية مصر العربية، وذلك نتيجة صعوبة البيئة للمبيعات، ورغم ذلك فإنها تمكنت من المحافظة على حصتها السوقية. كما شهدت جامعة عمان العربية انخفاضاً في الإيرادات عن العام الماضي حيث تأثر تسجيل الطلبة بسبب زيادة المنافسة.

ارتفعت المصروفات التشغيلية بدون المخصصات والإطفاءات من 19?2 مليون دينار في 2017 إلى 21?2 مليون دينار بسبب تجميع البيانات المالية للشركة التي تم الاستحواذ عليها أخيراً من قبل شركة التقنيات القابضة، ما أدى إلى تحقيق صافي ربح لعام 2018 بواقع 20 مليون دينار، بما في ذلك 10?3 ملايين دينار، من أصول المحفظة التشغيلية. كما تم خلال السنة تحقيق أرباح بواقع 11?4 مليون دينار من عملية التخارج الجزئي من أسهم هيومن سوفت. وارتفعت القيمة الدفترية للسهم إلى 182 فلساً مقارنة بـ 175 فلساً للعام السابق، وارتفع صافي قيمة الأصول بنسبة 16?7 في المئة من 222 مليون دينار إلى 259 مليون دينار، كما ارتفع الدين إلى حقوق المساهمين إلى 0?24 مرة من 0?11 مرة في ديسمبر 2017، ويرجع زيادة الدين بواقع 21?5 مليون دينار في المقام الأول إلى تمويل عملية الاستحواذ من قبل شركة التقنيات المتكاملة وبقيمة 40?4 مليون دينار. ويذكر أن مجموعة الامتياز تحظى بهيكل رأسمالي قوي ومرن وداعم للاستثمارات المستقبلية.

استحوذت شركة التقنيات المتكاملة القابضة (ITH) وهي شركة تابعة لمجموعة الامتياز، على إحدى شركات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات والتي لديها عمليات في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك مقابل مبلغ 40?4 مليون دينار حيث نجحت الامتياز في الحصول على مبلغ 21?5 مليون دينار لتمويل الصفقة. ومن المتوقع أن تحقق عملية الاستحواز على نمو صافي الربع قبل الأرباح والضرائب والإهلاك (EBITDA) مع التوسع في الأسواق الخليجية الرئيسة وتطوير منصة العمل من خلال إضافة قطاعات أعمال استراتيجية جديدة.

وعلى صعيد آخر، وافقت هيئة أسواق المال على دمج شركتين تابعتين لمجموعة الامتياز وهي شركة ديمة كابيتال للاستثمار وشركة اتلبلاد للاستثمار العقاري، حيث وافق المساهمون على عملية الاندماج في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 25 نوفمبر 2018. ومن المتوقع الانتهاء من عملية الدمج بنهاية الربع الأول من 2019. ومن ناحية استراتيجية بهدف الاندماج إلى تحسين الرافعة المالية وتنويع محفظة الاستثمار، والتوافق من خلال توفير التكاليف، وسرعة توسع العمليات.

تستمر شركة مجموعة الامتياز في خطتها الاستثمارية وبتركيز على الاستثمارات الداعمة للنمو والتركيز على أسواق منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن خلال استراتيجية تستهدف التنوع في المحافظ الاستثمارية وإضافة قطاعات رئيسة أخرى. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 8 فلوس للسهم الواحد عن عام 2018، مقارنة بـ 7 فلوس للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وهذه التوصية تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية.

