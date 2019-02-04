مال وأعمال

حصل بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، على جائزتي «أفضل صندوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» و«أفضل صندوق متخصص» من مينا فند مانجر، وهي إحدى الجهات الرائدة التي تراقب أداء قطاع إدارة الأصول في المنطقة.

وقُدمت الجائزتين في احتفال أُقيم يوم الثلاثاء الماضي بحضور متخصصين في مجال إدارة الأصول والاستثمار في المنطقة. وتسلّم الجوائز بدر الغانم، نائب رئيس تنفيذي ورئيس إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جلوبل.

فقد حصل صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة على جائزة «أفضل صندوق أسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». يهدف الصندوق إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من أسهم الشركات الكبرى المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي. وحقق الصندوق أداء بلغ 63.8 في المئة منذ تأسيسه في العام 2005 متفوقاً بنسبة 70 في المئة على مؤشر القياس الذي حقق أداء سلبياً بلغ 6.1 في المئة. وصرّح الغانم قائلا، «إننا سعداء للغاية بالتقدير الذي حصلنا عليه والذي يعكس سعينا المستمر في سبيل تقديم منتجات وخدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة للعملاء. إن السياسة الاستثمارية التي ننتهجها في إدارة الصناديق والإستراتيجية المتبعة في انتقاء الأسهم ساهمتا في تحقيق أداء متميز فاق أداء مؤشرات القياس».

