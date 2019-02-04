مال وأعمال

أعلن الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي اطلاق نظام الخدمات المصرفية الالكترونية وذلك في اطار سعي بنك الكويت المركزي الى تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للوزارات والجهات الحكومية بما يحسن الكفاءة ويخفض النفقات التشغيلية ويوفر الوقت والجهد على جميع المتعاملين في نظم المدفوعات.

وأوضح المحافظ أن نظام الخدمات المصرفية الالكترونية يتيح للجهات الحكومية امكانية اجراء عمليات التحويل وسداد المدفوعات الحكومية الكترونياً من حساباتها لدى بنك الكويت المركزي خلال دقائق معدودة بالكفاءة والدقة الكاملة وفي بيئة آمنة بدلاً من الاجراءات الحالية التي تستغرق عدة أيام، كما يوفر للجهات الحكومية مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية تتضمن الاطلاع على أرصدة الحسابات وسداد المدفوعات والتحويل بين الحسابات لدى بنك الكويت المركزي وكذلك التحويل الى الحسابات الأخرى لدى البنوك داخل الكويت وخارجها، كما يمكن من خلال النظام طباعة كشوف الحسابات والاشعارات المصرفية وتقارير العمليات التشغيلية.

كما يوفر النظام الذي أعده بنك الكويت المركزي خدمات اضافية متميزة لوزارة المالية بحكم اشرافها على حسابات الجهات الحكومية، حيث يتيح النظام امكانية الاطلاع على الأرصدة والتفويضات بالاضافة الى استخراج كشوف الحسابات والتقارير الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية وبما يعزز من دورها في ادارة السياسة المالية.

وأشار الدكتور الهاشل الى أن نظام الخدمات المصرفية الالكترونية قد طوّر بما يوفر المرونة ويحقق سهولة الاستخدام مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات أمن المعلومات والرقابة الداخلية الفعالة لتعزيز حماية المعلومات والمعاملات المصرفية، كما يحقق النظام مزيداً من الكفاءة التشغيلية وتحسين انسيابية الأعمال في الجهات الحكومية، اضافة الى توفير معلومات متكاملة عن العمليات المصرفية المنفذة، بدقة عالية وفي الوقت المناسب.

وبين المحافظ أن اطلاق النظام الجديد يأتي في اطار استراتيجية باشر بها بنك الكويت المركزي ترمي الى تطوير شامل لنظم المدفوعات في الكويت حيث يعكف بنك الكويت المركزي حالياً على تطوير نظام الكويت الوطني للمدفوعات بالتعاون مع البنوك المحلية ويشمل ذلك تطبيق ثمانية أنظمة متطورة ستسهم بفاعلية في تطوير البنية التقنية للكويت وتوفير حلولاً رقمية فعالة وآمنة وموثوقة للمؤسسات المالية لتدعم الشمول المالي وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

