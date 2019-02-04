مال وأعمال

قامت ادارة شؤون مجلس الادارة وأمانة السر في بنك الكويت الدولي «KIB» مؤخراً باصدار الدليل الاسترشادي للموظفين، وذلك بدعم من رئيس مجلس الادارة، الشيخ/ محمد جراح الصباح، بهدف تبسيط اجراءات العمل من أجل تحسين سير العمل والانتاجية في البنك. وبهذه المناسبة، صرح مدير عام ادارة شؤون مجلس الادارة وأمين السر في البنك، اسماعيل ابراهيم الشيخ: «أن فكرة اعداد الدليل الاسترشادي جاءت نظراً لكثرة الأعمال وتنوع المهام التي يقوم بها موظفو البنك، الى جانب تعددها أحياناً داخل المهمة الواحدة. ومن هذا المنطلق قررنا اصدار هذا الدليل الذي يوضح جميع العمليات والاجراءات العملية ما يضمن انسيابية العمل بكل دقة وسهولة، ويسهم في تحسين جودة الأداء». وأوضح الشيخ أن الدليل يشتمل على ارشادات عامة حيث تم فيه حصر وتدوين جميع المهام والمسؤوليات بشكل يسهّل العودة اليها من قبل موظفي الأقسام والوحدات التابعة لادارة شؤون مجلس الادارة وأمانة السر. وقد تم الاسترشاد لدى اعداد الدليل ببعض التعاميم والقرارات والقوانين الصادرة من الجهات الرقابية المختلفة داخل الكويت، مثل بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت ووزارة التجارة والصناعة. منوهاً الى أن هذا الدليل لا يعد بديلاً - بأي شكل من الأشكال - عن السياسات والاجراءات المعتمدة والتي تتفق مع الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة من تلك الجهات الرقابية. ولدى وجود أي تعارض بين ما ورد في هذا الدليل وبين ما يتم اصداره عن تلك الجهات، فان المرجعية تكون لما يصدر عن الجهات سالفة الذكر ولا يعتد بما جاء بهذا الدليل، خاصة وأن تلك القرارات والأحكام والتعاميم تخضع لتحديثات وتعديلات مستمرة. وفي ختام تصريحه، وجه الشيخ شكره وتقديره لكل من شارك وبذل الجهد من أجل اصدار هذا الدليل، كما خص بالذكر رئيس مجلس ادارة البنك، الشيخ/ محمد جراح الصباح، مشيداً بسرعة استجابته وتعاونه مع ادارة شؤون مجلس الادارة وأمانة السر وموافقته على اصدار هذا الدليل بما يعود بالمنفعة على البنك وأداء العاملين فيه.

