مال وأعمال

شارك بنك الخليج برعاية للسوق الحرفي في الموسم السادس من سوق قوت، كجزء من سعيه المتواصل والمستمر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. وبصفته راع رئيسي للسوق، عمل بنك الخليج على اضافة لمسة مبتكرة جدا، باستضافة كرنفالاً صغيراً داخل السوق، ولأول مرة في تاريخه.

وأقيم الموسم السادس من سوق قوت في ساحة الصفاة التاريخية، وهو مكان يرمز للمبادلات التجارية التي كانت تتم فيه. وفي الأجواء الوطنية التي تعيشها البلاد هذا الشهر، كان السوق زاخرا بالعديد من الشركات والمشاريع التي تقدم المنتجات الزراعية والحرف اليدوية والمنتجات الغذائية محلية الصنع.

وقال مساعد المدير العام للاتصالات الخارجية في بنك الخليج، أحمد الأمير: «نحن متحمسون لهذه الشراكة مع سوق قوت، التي تأتي لتواصل جهودنا في دعم الشركات المحلية والمواهب الشابة في المنطقة. فبينما يسعى سوق قوت لتسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة، ندرك أهمية دور المؤسسات الكبيرة كذلك في دعم صغار البائعين الذين يشكلون مصدرا للابتكار والابداع في البلاد. نفخر بتاريخ بنك الخليج في دعم الشركات المحلية على مدار عقود، من خلال خدماتنا المتنوعة التي صممت خصيصا لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو، ونفخر كذلك بكوننا جزءا من قصص نجاح العديد من الأعمال المحلية الصغيرة نتيجة لذلك. نحرص دائما على دعم مجتمعنا المحلي، ويسعدنا كثيرا أن ندعم مبادرة مثل سوق قوت».

بنك الخليج هو أول راع يستضيف كرنفالا داخل السوق، حيث احتوى الكرنفال على العديد من الأنشطة الترفيهية، وكان بامكان الضيوف أيضا الفوز بجوائز نقدية وأكثر. وشملت الأنشطة: الرماية، ألعاب الأطواق وألعاب الملاكمة. وحصل الفائزون في كل نشاط على فرصة الفوز بجائزة أكبر في عجلة الحظ، حيث تمكنوا من تدوير العجلة والفوز بمجموعة متنوعة من الجوائز النقدية أو الهدايا المتمثلة في: سماعات AirPods، الساعات الذكية Fitbit ولعبة الورق من بنك الخليج. فكان الجميع فائزا، بغض النظر عن النتيجة.

