مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الوطني عن اسم الفائز في السحب الشهري لحساب الجوهرة لشهر يناير، حيث فاز عبد المحسن فرحان الفرحان بمبلغ 125 ألف دينار وقد تم الاعلان عن اسم الفائز عبر اذاعة نبض الكويت FM 88.8 وبحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، الى جانب ممثلي بنك الكويت الوطني. علماً انه تم الاتصال مباشرة على الهواء بالفائز، حيث أعلن عن سعادته بهذه الجائزة ومتوجهاً بالشكر الى بنك الكويت الوطني. ويدخل عملاء الجوهرة تلقائياً في السحب على جوائز بقيمة 5,000 دينار أسبوعياً و125 ألف دينار شهرياً والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنوياً، حيث أن كل 50 دينار يقوم العميل بايداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون الفائز التالي. علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب هو 400 دينار والحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الحساب هو 500,000 دينار. وفي حال عدم قيام العميل بعملية سحب نقدي أو تحويل من حساب الجوهرة خلال الفترة المطلوبة، فان فرص الفوز تتضاعف مقابل كل 50 دينار في الحساب. وتعقيباً على السحب الشهري أعلنت أشواق أبو حديدة من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «يقدم حساب الجوهرة للعملاء فرصة مميزة للادخار والربح في الوقت ذاته، ونبارك للفائز في الجائزة الشهرية لمبلغ 125 ألف دينار كويتي، علماً ان فرص الفوز متاحة أمام جميع عملاء حساب الجوهرة». وتابعت أبو حديدة قائلة: «بالامكان افتتاح حساب الجوهرة بكل سهولة من خلال زيارة أقرب فرع لبنك الكويت الوطني أو من خلال خدمة الوطني عبر الانترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل. علماً أن على العميل ايداع مبلغ 400 دينار في حساب الجوهرة وكل 50 دينار تمنحه فرصة واحدة لدخول السحب، وفرص الفوز تتضاعف عند المحافظة على الحساب من دون سحب أو تحويل». وأضافت أبو حديدة قائلة بأن حساب الجوهرة يوفر الخدمات والمزايا المتعددة للعملاء ومنها بطاقة Visa للسحب الآلي المجانية، ادارة الحساب من خلال خدمة الوطني عبر الانترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل وغيرها.

