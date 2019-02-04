مال وأعمال

اعلنت شركة ديمة كابيتال، التابعة لمجموعة الامتياز للاستثمار، عن استحواذها بمشاركة مجموعة من المستثمرين،على فندق «ريزيدنس ان» في مدينة سياتل الأميركية بكلفة اجمالية 118 مليون دولار أميركي تقريبا، مواصلة استراتيجيتها بالاستثمار في أصول نوعية عالية القيمة محدودة المخاطر ومتوافقة مع أحكام الشريعة. وقال وليد محمد - نائب الرئيس ومدير ادارة الاستثمارات البديلة في ديمة كابيتال فى تصريح صحافى، ان هذا الاستثمار من المتوقع ان يدر توزيعات نقدية سنوية بنسبة 9% توزع شهريا، ومعدل عائد داخلي متوقع بنسبة 11.5% على رأس المال المستثمر، بعد فترة الاستحواذ المقدرة بأربعة أعوام والقابلة للتمديد عامين آخرين.

وأشار محمد الى أن ديمة كابيتال دائمة الحرص على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، حيث العوائد المجزية بأقل المخاطر الممكنة. ويتحقق ذلك من خلال المشاركات الاستراتيجية لمديري العقارات في الأسواق العالمية والتركيز على المناطق الجغرافية والقطاعات المختلفة التي تتمتع بالملاءة الاقتصادية والأداء القوي.

وأضاف بأن هذا الاستثمار كما هى الاستثمارات الجيدة التي قدمتها ديمة كابيتال يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، ويمتاز بالعوائد المميزة التي يمنحها للمستثمرين، مع القيمة الجيدة المتنامية نظرا لتميز العقار وجودته فى سوق يتسم بالاستقرار والنمو، مشيرا الى ان فندق ريزيدنس ان، سياتل - التابع للعلامة التجارية «ماريوت» - فندق محدود الخدمات، تم تطويره حديثا في عام 2017، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب المدينة وقربه من مركز المؤتمرات ومحطات المواصلات العامة. ويضم الفندق 302 غرفة للضيوف والنزلاء بمختلف المساحات والخدمات، كما يحتوي على مساحة 7,000 قدم مربع تقريبا مخصصة لمركز الأعمال والاجتماعات وعقد المؤتمرات، بالاضافة الى موقف سيارات يتسع الى 181 مركبة.

ونوه الى أن ديمة كابيتال تحالفت مع شريكها الاستراتيجي «شركة ستونبريدج» في الاستحواذ على العقار وادارته، وتدير ستونبريدج محفظة كبيرة من الفنادق تضم العديد من العلامات التجارية والفنادق الراقية.

واكد محمد بأن ديمة كابيتال تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها بما يعود بالمصلحة للمستثمرين، حيث تأتي هذه الصفقة بعد مجموعة من الصفقات الناجحة التي كان آخرها الاستحواذ على محفظة عقارية في بريطانيا بمبلغ 100 مليون جنيه استرليني، وسبقها الاستحواذ على محفظة عقارية متنوعة في الولايات المتحدة بمبلغ 160 مليون دولار تقريبا.

