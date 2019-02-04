مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري لحساب النجمة و ذلك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان، وجاءت النتائج على النحو التالي:

1 - الرابح بجائزة السحب الشهري بقيمة 20,000 دينار - محمد عبدالحميد قاسم.

2- الرابح بجائزة السحب الأسبوعي بقيمة 5,000 دينار - القاصر - الشيخ/ سالم مبارك الصباح.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالاضافة الى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) د.ك، بالاضافة الى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والبالغة (1,500,000 دينار) والموثقة من قبل غينيس للأرقام القياسية في 18/1/2019.

