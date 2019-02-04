مال وأعمال

قامت شركة انوفست بتقييم استراتيجيتها للاعوام الثلاثة الماضية 2016 2018، حيث استطاعت خلال تلك الفترة من النجاح في تحقيق الاهداف الرئيسة للاستراتيجية والمتمثلة بالدرجة الاولى في العودة الى الربحية والتخارج من بعض الاستثمارات السابقة علاوة الى ذلك التعامل بحزم وحكمة مع التحديات التي تعترض مسيرة نمو الشركة . ان استراتيجية انوفست للأعوام المقبلة 2019-2021 والتي أعتمدها مجلس الادارة تهدف بشكل رئيس الى التنويع في أصول الاستثمارات والمنتجات التي تمتلكها وتقدمها المجموعة من خلال الدخول في قطاعات جديدة كالتعليم والصحة والصناعة وكذلك دراسة الفرص المتعلقة بالخدمات المكملة لتلك القطاعات وذلك بجانب استثمارها الحالي في القطاع العقاري. وأوجز الرئيس التنفيذي لشركة انوفست ياسر الجار الخطة الجديدة باعطائه لمحة عامة حيث عبر قائلا «ستعتمد انوفست في مرحلتها القادمة في التطوير المستمر لمحفظتها الاستثمارية الحالية ورفع كفاءتها مع التركيز في الوقت نفسه على ايجاد فرص استثمارية جديدة اما مباشرة أو من خلال بناء تحالفات استراتيجية للاستثمار بالقطاعات المستهدفة ولتحقيق قيمة مضافة للمجموعة. لقد نجحت انوفست في العام الماضي في رفع كفاءة الأداء التشغيلي وتعزيز أداء الأنشطة المساندة ما يؤهلنا الى تنفيذ الاستراتيجية القادمة بخطوات ثابتة. مع الاحتفاظ بمواصلة نشاطنا في القطاع العقاري، حيث قررت المجموعة استهداف فرص استثمارية في قطاع الصحة والتعليم والصناعة ونتطلع الى التوجه الى خارج حدودنا المحلية ما سيعطي المجموعة ميزة استراتيجية اضافية في أسواق جديدة.

