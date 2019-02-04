مال وأعمال

قال التقرير الشهري لشركة «كامكو» للاستثمار ان عام 2019 على نحو إيجابي وأنهت معظم الاسواق العالمية الكبيرة الشهر في المنطقة الايجابية.

هذا وقد أسهم تخفيف حدة التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين مع تلميح الصين إلى زيادة وارداتها من السلع الامريكية حتى العام 2024 في تعزيز المعنويات العالمية.

كما تحول أداء الأسواق الناشئة إلى تسجيل نتائج ايجابية بعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى موقفه الخاص بالتمهل قبل رفع أسعار الفائدة في المستقبل، هذا إلى جانب تصريحاته بشأن ابداء بعض من المرونة في تخفيف مشتريات السندات. كما أضافت البيانات الإيجابية المتعلقة بنشاط التصنيع الأميركي مزيدًا من التفاؤل وذلك على الرغم من إشارة تقرير صدر مؤخراً من الصين قبيل نهاية الشهر إلى تباطؤ نشاطها الصناعي إلى أدني مستوياته منذ فبراير 2016.

وكانت اسواق النفط ايجابية هي الأخرى خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 20 في المئة حيث ارتفع سعر مزيج خام برنت متخطياً حاجز 60 دولاراً للبرميل بعد ان فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، بالإضافة إلى تراجع المخزونات في الولايات المتحدة. هذا وقد دخلت اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الانتاج حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2019 بما أسهم في تعزيز أسعار النفط أيضا.

وتتبعت الأسواق الخليجية خطى نظيراتها العالمية وأنهت تداولات الشهر بأداء إيجابي بصفة عامة. وأنهى مؤشر مورجان ستانلي الخليجي تداولات الشهر بنمو بلغت نسبته 7.4 في المئة على خلفية ارتفاع جميع الأسواق الخليجية باستثناء السوق العماني. وكان سوق تداول هو الأفضل أداءً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 9.4 في المئة وتبعه السوق القطري مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة.

كما أسهمت النتائج المالية الجيدة التي اعلنت عنها الشركات الكبرى على مستوى المنطقة في دعم اداء البورصات الخليجية. أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان ايجابياً ايضاً، مع استمرار البنوك في جذب اهتمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية تفوق ادائها في العام السابق.

وضمن قطاع البنوك، تصدرت البنوك السعودية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنمو ثنائي الرقم. كما كان اداءً قطاع الأغذية والمشروبات جيداً هو الآخر خلال الشهر وسجل نمواً ثنائي الرقم بعد أدائه السلبي نسبياً خلال معظم فترات العام 2018.

وقد شهدت الكويت قفزة واسعة النطاق في يناير 2019 مع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاث. إلا ان الاسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة احتفظت بمكانتها كالخيار المفضل للمستثمرين، الأمر الذي دفع بمؤشر السوق الأول إلى تسجيل نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال الشهر نتيجة لارتفاع 11 من أصل 17 سهماً المدرجة ضمن القطاع.

من جهة اخرى، كان النمو الذي سجله السوق الرئيسي خافتاً، بنمو بلغت نسبته 1.3 في المئة بما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 2.5 في المائة فقط.

كما كانت انشطة التداول ايجابية هي الأخرى خلال الشهر مع ارتفاع كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 60 في المئة بتداول 4 مليارات سهم على خلفية تزايد تداولات الأسهم الصغرى.

في المقابل، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة هامشياً بنسبة 6 في المئة فقط، حيث بلغت قيمة التداولات 610 ملايين دينار في يناير 2019 مقابل 575 مليون دينار في ديسمبر 2018. وتصدر سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار مجدداً قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث كمية التداولات الشهرية بمعدل تخطى أكثر من الضعف مقارنة بتداولات الشهر السابق. حيث تم تداول 395 مليون سهم من أسهم الشركة مقابل 160 مليون سهم تم تداولها الشهر الماضي.

وجاء سهم بنك الخليج ثانياً، حيث تم تداول 337 مليون سهم من أسهم البنك خلال الشهر وتبعه سهمي البنك الأهلي المتحد البحرين وأبيار للتطوير العقاري بتداولات بلغت كميتها 332 مليون سهم و305 ملايين سهم، على التوالي.

أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة، احتل بنك الخليج المرتبة الأولى بتداوله بقيمة 90.2 مليون دينار، تبعه بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني بقيمة تداولات بلغت 86.5 مليون دينار و81.5 مليون دينار ، على التوالي.

أما بالنسبة للأداء القطاعي فقد كان مختلطاً هذا الشهر، حيث جاء مؤشر القطاع المالي في صدارة القطاعات المرتفعة بنمو بلغت نسبته 5.6 في المئة على أساس شهري. تبعه مؤشر قطاع البنوك، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة بعد ان انهت جميع البنوك تداولات الشهر على ارتفاع باستثناء بيت التمويل الكويتي الذي سجل تراجعاً هامشياً. وقد أعلن كل من بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك الكويت الدولي وبنك وربة عن تسجيل نمو ثنائي الرقم في الأرباح السنوية. وجاء مؤشر قطاع الاتصالات ثانياً، بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة.

أما من جهة القطاعات المتراجعة فقد سجل مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية ومؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية اعلى نسبة تراجع على مستوى السوق بتراجع بلغت نسبته 7.2 في المئة و5.2 في المئة، على التوالي، وذلك نتيجة للتراجع الشديد الذي منيت به بعض الأسهم الكبرى ضمن القطاعين مثل ميزان القابضة (-9.6 في المئة) وشركة السينما الكويتية الوطنية (-8.8 في المئة) وإيفا للفنادق والمنتجعات (-37 في المئة).

