مال وأعمال

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان التداولات العقارية في نهاية شهر ديسمبر قفزت إلى أعلى مستوياتها فبلغت حوالي 542 مليون دينار مسجلة زيادة شهرية 81 في المئة عن 300 مليون دينار قيمتها في نوفمبر .

زادت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي في ديسمبر مسجلة 156.5 مليون دينار تمثل 32 في المئة من قيمة التداولات مقابل 124.5 مليون دينار في نوفمبر شكلت 41.6 في المئة من قيمة التداولات، وسجلت المحافظة 180 صفقة مقابل 127 صفقة في نوفمبر.

تضاعفت قيمة التداولات في محافظة العاصمة الى نحو 131 مليون دينار تمثل 27 في المئة من تداولات الشهر مقابل حوالي 51 مليون دينار شكلت 17 في المئة من التداولات في نوفمبر، و68 صفقة مثلت 11.6 في المئة من عدد التداولات في ديسمبر بعد 54 صفقة بـ 11 في المئة من عدد الصفقات بنوفمبر.

ارتفعت قيمة التداولات في محافظة حولي إلى نحو 85 مليون دينار تمثل 17 في المئة من قيمة التداولات مقابل 50.5 مليون دينار في نوفمبر شكلت 16.8 في المئة، والصفقات 82 مقابل 75 صفقة في نوفمبر .

ارتفعت قيمة التداولات في محافظة مبارك الكبير إلى 63 مليون دينار في ديسمبر مقابل 39 مليون دينار في نوفمبر، وتضاعف عدد التداولات بالمحافظة 3 مرات الى 148 صفقة في ديسمبر مقابل 54 صفقة في نوفمبر.

زادت قيمة التداولات في محافظة الفروانية إلى حوالي 37.8 مليون دينار تسهم بنحو 8 في المئة من قيمة التداولات في ديسمبر مقابل 26.6 مليون دينار، أسهمت بـ 8.9 في المئة في نوفمبر ، الصفقات 63 صفقة بعد 54 صفقة في نوفمبر.

وزادت قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 14.3 مليون دينار تمثل3 في المئة مقابل 8 مليون دينار مثلت 2.7 في المئة من تداولات المحافظات بنوفمبر، عبر 43 صفقة مقابل 25 صفقة في نوفمبر .

قيمة تداولات السكن الخاص

تجاوزت تداولات السكن الخاص في ديسمبر 153 مليون دينار مسجلة أعلى مستوياتها في عام ونصف بعدما كانت تراجعت إلى 104 ملايين دينار في نوفمبر، أي أنها زادت في ديسمبر بنحو 47 في المئة بعدما تراجعت 30 في المئة في نوفمبر، وعلى أساس سنوي ، زادت تداولات القطاع 67 في المئة عن ديسمبر 2017، وتجاوز متوسط قيمة الصفقة 334 ألف دينار في ديسمبر بزيادة 10 في المئة عن 303 آلاف دينار في نوفمبر.

بلغ عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص واحداً من أعلى مستوياته بالسنتين الماضيتين مسجلاً 459 صفقة في ديسمبر (430 عقود، 29 وكالات) بزيادة 33 في المئة عن 345 صفقة في نوفمبر، وارتفع عدد صفقات القطاع 67 في المئة في ديسمبر على أساس سنوي .

مبيعات السكن الخاص

تركزت قيمة التداولات في قطاع السكن في بعض المحافظات خلال ديسمبر، وكانت محافظة مبارك الكبير أعلاها قيمة تلتها محافظات الأحمدي والعاصمة ثم حولي وأخيراً محافظتي الفروانية والجهراء، محافظة مبارك الكبير نحو 40 مليون دينار تساهم بحوالي 30 في المئة من التداولات ، تركزت في أبوفطيرة 17.6 مليون دينار ثم المسايل 10.4 ملايين دينار، والفنيطيس بحوالي 4.8 ملايين دينار، ثم أبو الحصانية بنحو 3.2 ملايين دينار.

بلغت تداولات السكن الخاص في محافظة حولي 19.2 مليون دينار تشكل 14.5 في المئة من التداولات ، تركزت في منطقة سلوى بحوالي 3.2 ملايين دينار تلتها الشهداء بنحو 2.9 ثم الزهراء بحوالي 2.8 مليون دينار، والرميثية 2.6 مليون دينار تليها السلام 2 مليون دينار. ثم مشرف وبيان بحوالي 1.6 و1.4 مليون دينار على التوالي.

تجاوزت قيمة التداولات بمحافظة الأحمدي 29.8 مليون تمثل 22.3 في المئة من قيمة التداولات ، وتركزت في منطقة صباح الأحمد البحرية والسكنية بتداولات تجاوزت 10.6 ملايين دينار، تليها المنقف 6.8 ملايين دينار ثم العقيلة بحوالي 4.2 ملايين دينار.

العقارات الاستثمارية

نشطت تداولات القطاع الاستثماري في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي وبلغت 222 مليون دينار، وسجلت في ديسمبر زيادة 23 في المئة عن نوفمبر الذي شهد زيادة ملحوظة وصلت 73 في المئة على أساس شهري ، ومازال القطاع مستمراً في تسجيل معدلات زيادة سنوية كبيرة إذ تعد قيمتها في ديسمبر 2018 أكثر من خمسة أضعاف قيمتها في ذات الشهر من 2017.

مازال مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري عند مستويات مرتفعة متخطياً حاجز المليون دينار، برغم تراجع شهري شهده المؤشر حين سجل 1.1 مليون دينار في ديسمبر، بتراجع 27 في المئة عن حاجز لم يصله من قبل اقترب من 1.6 مليون دينار للصفقة في نوفمبر، وعلى أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة 114 في المئة في ديسمبر .

تركزت التداولات في محافظة الأحمدي الأعلى قيمة ثم حولي فالعاصمة تليهم محافظة مبارك الكبير ثم محافظة الفروانية فيما تأتي محافظة الجهراء بأقل قيمة للتداولات.

وفاقت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي 111.3 مليون دينار تساهم بنحو 54 في المئة من التداولات معظمها في الفحيحيل 93 مليون دينار لعدة صفقات منها أرض استثمارية تصل 90 مليون دينار، فيما تركزت التداولات في الشقق والبنايات الاستثمارية في المهبولة بما يفوق 5.8 ملايين دينار، تلتها العديد من الشقق الاستثمارية في الفنطاس بتداولات فاقت 3.7 ملايين دينار، ثم المنقف بنحو 3.6 ملايين دينار.

