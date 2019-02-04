مال وأعمال

قفزت قيمة تداولات القطاع التجاري إلى أعلى مستوياتها الى 147 مليون دينار في ديسمبر مسجلة زيادة شهرية استثنائية مقارنة بمستوى محدود نسبياً بلغ 10 ملايين دينار في نوفمبر على أساس شهري، وتعد قيمتها في ديسمبر نحو ثلاثة أضعاف ما سجلته بنوفمبر 2017. تضاعف متوسط قيمة الصفقة في قطاع العقار التجاري الى 6.1 ملايين دينار وهو أعلى مستوى في عام 2018 مقابل أدنى مستوياته البالغ 2.5 مليون دينار في نوفمبر، ، أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة للمرة الخامسة على التوالي في ديسمبر، وجاء بأعلى نسبة تراجع 88 في المئة عن مستوى استثنائي بلغ 50 مليون دينار لصفقة واحدة في ديسمبر 2017.

عدد التداولات العقارية التجارية إلى 24 صفقة (17 عقود، 7 وكالات) أي ما يقرب من سبعة أضعاف عددها الذي بلغ 4 صفقات فقط في نوفمبر.