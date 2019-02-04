مال وأعمال

تضاعفت تداولات العقارات الحرفية في ديسمبر إلى أكثر من 8 ملايين دينار مقابل 3.9 ملايين دينار في نوفمبر، وقد زادت قيمة تداولات القطاع الحرفي 55 في المئة عن ديسمبر 2017.

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة إلى حوالي مليون دينار بزيادة 2 في المئة عن 982 ألف دينار في نوفمبر، بعد تراجع شهري 21 في المئة في نوفمبر، وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط قيمة الصفقة 36 في المئة عن ديسمبر 2017.

تضاعف عدد الصفقات في القطاع العقاري الحرفي إلى 8 صفقات في ديسمبر مقابل 4 صفقات في نوفمبر، تركزت التداولات في محافظتي مبارك الكبير والفروانية، وبلغت بمحافظة مبارك الكبير 1.8 مليون دينار قيمة لأرضين و1.2 مليون دينار قيمة محلات في أبوفطيرة الحرفية، فيما بلغت التداولات في محافظة الفروانية 1.5 مليون دينار قيمة مخازن ومحلات حرفية في العارضية الحرفية.

وعن تداولات الشريط الساحلي ذكر التقرير الى انها سجلت البيانات للشهر الثالث على التوالي تداولات على هذا النوع من العقارات بلغت 12 مليون دينار قيمة لبناية في منطقة المهبولة في ديسمبر مقابل 1 مليون دينار قيمة لبناية في منطقة المسايل خلال نوفمبر.

