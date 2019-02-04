مال وأعمال

أوضح أ. د. رمضان الشراح أمين عام اتحاد شركات الاستثمار أهمية دور القطاع الاستثماري في الدفع بعجلة التنمية المتعددة، حيث بين أن الاقتصاد الكويتي يُعاني من مشكلة عدم تنوع الانتاج وعدم تعدد مصادره، حيث نجد أن القطاع النفطي يساهم بأكبر نصيب في الناتج المحلى الاجمالي وفي الصادرات وفي الايرادات العامة للدولة. ولا شك ان تنوع الانتاج وتعدد مصادره يحمي الاقتصاد الكويتي من مخاطر تقلب أسعار النفط وانعكاساته السلبية على الأداء والنمو الاقتصادي كما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستقرة ومستدامة. وتحقيق هذا التنوع في الانتاج يتطلب زيادة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأخرى صناعية وخدمات، كما يتطلب زيادة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وهنا يأتي الحرص على فتح كل آفاق الاستثمار وجعله على رأس أولويات العمل الاقتصادي، في اطار استراتيجية واضحة المعالم لبناء اقتصاد قوى يستطيع أن يتعامل بكفاءة وايجابية مع كل التحولات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومن هنا اعتبرت الحكومة أن تهيئة مناخ العمل الاستثماري المستقر والآمن والمربح، من أولويات جدول أعمالها. لقد كانت شركات الاستثمار والخدمات المالية في العقد الأخير قوة ضخمة دافعة في الاقتصاد المحلي، حيث وفرت خدمات تمويلية واستثمارية وادارة أصول الى جانب الخدمات الاستثمارية المالية مثل الدمج والاستحواذ وغير ذلك. كما وسعت من أنشطتها بصورة سريعة في الأسواق الاقليمية والعالمية ومن ذلك تقديم خدمات مالية وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية. وفى ديسمبر عام 2018، بلغ عدد شركات الاستثمار والخدمات المالية 73 شركة، والتي بلغت أصولها المدارة حوالي 19?9 مليار دينار وفقاً لاحصائيات بنك الكويت المركزي، منهم 27 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

ويُعد قطاع الاستثمار ثاني أكبر قطاع في بورصة الكويت للأوراق المالية من حيث حجم رأس ماله بعد قطاع البنوك، فيما يُعد ثالث أكبر قطاع بعد النفط والصناعات التحويلية بالاضافة الى البنوك من حيث المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.

مذكرات تفاهم

وقد عمل الاتحاد على توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الرسمية المحلية والعالمية، منها برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة وذلك لتوفير فرص عمل للكويتيين في الشركات القائمة والحفاظ على نسب العمالة، وتقديم برنامج اعادة الهيكلة دعمه لبعض الكويتيين الذين ينظمون الى الدورات التدريبية التي ينظمها مركز دراسات الاستثمار.

كما وقع الاتحاد مذكرة تفاهم مع جمعية المحليين الماليين- الكويت (CFA-Kuwait) وذلك لتبادل الخبرات واستقطاب الخبراء لاعطاء ورش عمل ودورات تدريبية للموظفين في الشركات أعضاء الاتحاد، والاضطلاع منها على اخر التطورات في المجال المالي والاستثماري الدولي.

هذا بالاضافة الى الدور الاستشاري للاتحاد، حيث قام مجلس ادارة الاتحاد وبالتنسيق مع اللجان المختصة للأمانة العامة (اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية) بتقديم الرأي والملاحظات على مسودات عدد من القرارات والقوانين وتعديلاتها والمعنية في عمل القطاع الاستثماري على سبيل المثال.

تقديم المشورة

كذلك تواصل الاتحاد مع وزارة التجارة والصناعة، حيث حرص الاتحاد على تقديم الرأي الفني والقانوني لوزارة التجارة والصناعة بشأن بعض المعوقات التي تواجه شركات الاستثمار عند عقد الجمعيات العمومية.

ومع وزارة المالية، فقد التقى اتحاد شركات الاستثمار مع ممثلي ادارة الخضوع الضريبي والتخطيط لمناقشة عدد من المتطلبات:

اعداد قوائم توضح الأنشطة التي تقوم بها شركات الاستثمار للاستئناس بها من قبل وزارة المالية في اعداد الفئات الضريبية.

شرح لمرسوم ضريبة الدخل والقرارات والتفسيرات الملحقة به.

حصر أعمال الشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت من خلال تزويد الوزارة بكشف دوري للتعاقدات.

تحديد ضابط اتصال مع الوزارة.

كذلك تواصل الاتحاد مع غرفة التجارة والصناعة وكان له دور في ان يكون عضواً في لجنة تنسيق الأعمال، وهي لجنة تضم ممثلين عن كل من: غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحادات القطاعية في دولة الكويت.

وقدم ايضاً الاتحاد لغرفة التجارة والصناعة رأيه بالمعوقات والصعوبات التي تواجه تطبيق السوق الخليجية المشتركة.

دعوة الشركات

اما الهيئة العامة للقوى العاملة، فقد قام اتحاد شركات الاستثمار بدعوة كل الشركات للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الصناعة والعمل لدى الغرفة والاتحادات النوعية الفاعلة للتشاور بشأن التعديلات المقترحة والمتعلقة بتحديد نسب العمالة الوطنية الملائمة للقطاعات غير الحكومية.

كما قدم الاتحاد مقترح منع اصدار تصاريح عمل والتجديد والتحويل لحاملي المؤهلات دون الدبلوم الذين بلغوا من العمر (65) عاماً.

هذا وقد ساهم الاتحاد بتنظيم واعداد العديد من المؤتمرات والندوات التخصصية المختلفة، والتي من شأنها ان تقدم قيمة مضافة الى قطاع الاستثمار. وعمل الاتحاد على تقديم الدعم الى مؤتمر الملتقى الاقتصادي الأول «تمكين أسواق الأوراق المالية».

اما فيما يتعلق بمركز دراسات الاستثمار، وتكليلاً لجهوده في السعي لتسويق خدماته لدى القطاعين الحكومي والخاص، فقد تنوع المشاركون في البرامج التدريبية المختلفة التي قدمها المركز بين مشاركين من جهات حكومية، شركات وجهات خاصة، وبنوك، اضافة الى المشاركات الفردية، كما توسعت المشاركات لتشمل مشاركين من خارج دولة الكويت.

حيث قدم المركز العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات على مدار السنوات الماضية، عن طريق شراكاته المحلية والعالمية

الدور التنموي للاتحاد

اضافة الى الدور المحوري لقطاع الاستثمار في الاقتصاد الوطني، تلعب شركات الاستثمار دوراً تنموياً في الاقتصاد الوطني فهي تشكل قاعدة أساسية للمجتمع، الا أن الدور التنموي لهذه الشركات وفى ظل الأزمة المالية العالمية وما يكتنفه من مشكلات وتحديات حقيقية تحتاج الى اعادة النظر بالقواعد والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية والبيئة التي تنظم عمل هذه الشركات، ففي الماضي كان تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح السريعة هو العنصر الأساس للمسؤولية الاجتماعية الوحيدة للشركات، ولكن الآن بدأت شركاتنا تتلمس حاجات المجتمع والتفاعل معه، وأصبح معيار المؤسسات الناجحة لا يقتصر اليوم على مؤشرات الربحية والنمو فقط، وانما تجاوزتها الى معايير وأدوار جوهرية أخرى في التنمية المستدامة والحفاظ على الاستقرار المالي وحمايتها خدمة للمجتمعات المحلية، ولذلك تحرص الشركات بالتركيز على المسؤولية الاجتماعية باعتبارها من أهم الأدوار التنموية الأساسية لها.

ومن هذا المنطلق يؤكد اتحاد شركات الاستثمار على ضرورة أخذ أعضائه بهذه المتغيرات الأساسية. ولالقاء الضوء على هذا الدور المحوري، يمكننا التنويه هنا أن شركات الاستثمار لا تدير فقط المحافظ والصناديق الاستثمارية، بل هي جزء من حياتنا اليومية.

تقسيم السوق يتجاوز طاقته

قدم الاتحاد اعتراضه على عملية تقسيم الأسواق، لما يتميز به سوق الكويت بأنه سوق صغير الحجم من حيث السيولة وتقسيم السوق ثلاثة أسواق هو أمر يتجاوز طاقة هذا السوق على التكيف، وينهي المطاف بسوق أولي لا يتجاوز عدد الشركات فيه 20 شركة.

وقدم الاتحاد الحلول المقترحة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز السيولة في السوق كالاتي:

1 - تقسيم السوق الى سوقين فقط، الأول للشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة، وسوق آخر للشركات الصغيرة.

2 - طرح أدوات استثمارية جديدة لجذب رؤوس أموال جديدة الى السوق.

3 - في حال عدم اعتماد الحل رقم (1) أعلاه، اقترح الاتحاد العمل على الغاء آلية عمل سوق المزادات واعتماد آلية التداول المعتادة (Ticker). وتعديل اسم السوق.

4 - تسهيل ادراج الشركات العائلية والخاصة والمشاريع الصغيرة.

5 - تمديد فترة توفيق الأوضاع لطرح الأدوات الاستثمارية الجديدة.

6 - استحداث تداول المؤشرات الذي سيؤثر ايجاباً على جذب المستثمرين.