مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها لمعرض «سلامة أطفالنا» التوعوي الذي نظّمه مكتب حماية الطفل التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل في مجمع الأ?نيوز تحت رعاية وزير الصحة د. باسل الصباح.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في فعاليات حفل افتتاح المعرض، والذي أُقيم في مجمع الأ?نيوز المرحلة الثانية بحضور مدير مكتب حماية الطفل ونائب رئيس اللجنة الوطنية لحماية الطفل د. منى الخواري، بالاضافة الى حضور مسؤولي زين ومجموعة من قياديي وممثلي كل من وزارة الصحة ومكتب حماية الطفل.

وأوضحت زين أن رعايتها لهذا المعرض التوعوي أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، والتي تحرص من خلالها على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الصحة ومكتب حماية الطفل، وذلك لتبنّي مختلف المبادرات والمشاريع التي تخدم المجتمع وتسهم في نماء المجتمع وبالأخص فيما يتعلّق بحماية الطفل ونشر الوعي حول أهمية الحفاظ على سلامة الأطفال.

وبينت زين أنها قامت في العام 2016 باطلاق خط مُساندة الطفل 147 بالتعاون مع وزارة الصحة وبرنامج الكويت الوطني لحماية الطفل، حيث خصصت الشركة هذا الخط الساخن مجاناً لتوفير خط اتصال مُباشر للتبليغ عن حالات العنف والاساءة ضد الأطفال داخل الكويت، وذلك التزاماً منها في الحد من جميع أشكال العنف أو الاساءة ضد الأطفال، حيث شهد المعرض ركناً خاصاً لتوعية الزائرين بهذا الخط والخدمات التي يُقدّمها.

وأضافت الشركة أن المعرض قد هدف بشكل رئيس الى نشر الوعي حول كل ما يتعلّق بسلامة وحماية الأطفال بما يتّفق مع قانون حماية الطفل في دولة الكويت، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول سلامة وصحة الأطفال الجسدية والنفسية والعقلية، وتوعية أولياء الأمور حول الاسعافات الأولية للأطفال والتطعيمات المهمة والتغذية السليمة، بالاضافة الى توعية حول سلامة الطريق وأهمية كرسي الأطفال وربط حزام الأمان في السيارات، الى جانب تقديم مفهوم السلامة الالكترونية وسلامة الأطفال على الانترنت.

