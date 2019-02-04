مال وأعمال

أعلنت الشركة الاولى للتأمين التكافلي عن مشاركتها بمعرض الفرص الوظيفية للطلبة الخريجين لجامعة الكويت السنوي الذي اقيم في مبنى الحرم الجامعي في الشويخ والذي امتد على مدار اسبوع كامل، حيث رحبت الشركة بجميع الطلاب والطالبات من مختلف التخصصات لتعريفهم بفرص العمل التي تقدمها الشركة على مدار العام، اضافة الى اجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة.

وأكد المدير العام للشركة خالد الأسود أن مشاركة «الاولى تكافل» في هذا المعرض يأتي ضمن قناعة الشركة بدورها بالمسؤولية الاجتماعية وخاصة التي تهدف الى دعم الشباب وطموحاتهم من خلال تعريفهم بالفرص الوظيفية المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص، اضافة الى تعزيز الدور الذي تبنته الشركة بنشر ثقافة التأمين بين أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب التي تقع على عاتقهم بناء المستقبل وتطويره.

لافتا الى ان الشركة قدمت خلال المعرض ورشة عمل تختص بالتأمين قام بعرضها عدد من موظفي الشركة الذين تخرجوا من جامعة الكويت حيث أوضحوا من خلالها اهمية التأمين وأنواعه ودوره في حياة الافراد، اضافة الى انهم أوضحوا أهمية تواجد الشباب الكويتي في قطاع التأمين ودورهم في تنميته وتطويره مؤكدين أن قطاع التأمين بشكل عام والشركة على وجه الخصوص تسعى الى استقطاب الشباب الكويتي ضمن كوادرها.

