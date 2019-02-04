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اختتم معرض مرزام، الأول من نوعه في الكويت وأكبر معرض للتصميم الداخلي في دولة الكويت يجمع خبرات أفضل خبراء الديكور والمصممين والموردين والمقاولين، والذي اقيم في الفترة من 24 الى 26 يناير بأرض المعارض قاعة 8، فعالياته التي استمرت على مدار 3 أيام متكللاً بنجاح غير مسبوق.

الحدث الأول من نوعه في مجال التصميم الداخلي والديكور من الألف الى الياء، والذي تم تنظيمه من قبل شركة «بريسنتيشن ارت» وبالتعاون مع أرض المعارض بمشرف، فتح أبوابه ليكون المقصد المفضل للمقبلين على الزواج أو الراغبين في تجديد منازلهم، وكذلك جميع المهتمين بالتعلم وتطوير المهارات العلمية والعملية واكتساب الخبرات من طلاب الجامعات المحلية والإقليمية، حيث سيتم تخصيص جناح خاص لطلاب المرحلة الثانوية من أجل التعرف على سبل الإعداد للدراسة العلمية في هذا المجال.

برعاية بلاتينية من قبل شركة زين وبيت التمويل الكويتي «بيتك» وشركة الجريوي كرعاة بلاتينيين، وصفاة هوم وشركة الوزان، وبسيس باي فرح، وسيدز كرعاة ذهبيين، وفي فئة الرعاة الفضيين كان من يوسك، وديزاين سيركل، والبيت الخشبي، وأول وود، كشف المعرض عن أسرار فن التصميم الداخلي وآخر صيحات الديكور وتجهيز المنازل، وسيشهد العديد من الفعاليات والندوات النقاشية والمحاضرات، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من المشاركين والخبراء والرعاة الذين تم اختيارهم بعناية وفقاً لمتطلبات ومعايير عالية، ليقدم للزائرين تجربة لا مثيل لها.

وتم الاعلان عن الفائزين بالجوائز عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، حيث حظي 13 من سعداء الحظ من الحضور بالفوز بعدد من الجوائز، وفازت خلود البلوشي بالجائزة الأولى والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار نقداً وكذلك هدى الحويس التي حصلت على غرفة نوم وسناء بهبهاني وفازت بقسيمة شراء بقيمة 350 ديناراً، فضلاً عن الخصومات الحصرية على المنتجات التي سيمنحها المشاركون للزائرين.

وبهذه المناسبة قالت مهندسة الديكور الداخلي ومنظمة المعرض فرح الحميضي، «لقد حظي المعرض بإقبال متميز محلياً واقليمياً ناهز الـ 40 ألف زائر، وخصوصاً من قبل اشقائنا بدول الخليج، وكذلك تغطية إعلامية واسعة النطاق شملت قنوات الاعلام المختلفة، الامر الذي يؤكد على قدرة المعرض على استقطاب شريحة واسعة من المتابعين من مختلف الاعمار والجنسيات».

